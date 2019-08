Flere lag har lagt bak seg et hektisk overgangsvindu, for å forsterke stallen inn mot en ny sesong. Fjorårets serietoer Liverpool derimot, har knapt vært aktive.

– Jeg tror det er sammensatt av flere grunner. Hovedårsaken er nok at Klopp er veldig fornøyd med talentene han allerede har til rådighet og ikke ønsker å blokkere veien til de, sier James Pearce til NRK.

ANERKJENT: James Pearce tror det blir et nytt «two horse race» mellom Liverpool og Manchester City denne sesongen. Foto: Jonas Moen Rye / NRK

The Athletic-journalisten kjenner Liverpool bedre enn de fleste og har fulgt Merseyside-klubben tett de siste årene. Inntil nylig som journalist for Liverpool Echo.

– Troppen innehar et så høyt nivå slik at det ville blitt vanskelig for Klopp å forsterke det han allerede har. Med unntak av James Milner har alle spillerne sine beste år foran seg, utdyper Pearce.

Brukt minst penger

NRK har sett på alle overgangsutgiftene til Premier League-klubbene på Transfermarkt, i tillegg til topplagene i Europa, og Liverpool skiller seg kraftig ut fra konkurrentene.

Liverpool-manager Jürgen Klopp brukte kun 1,7 millioner pund – 18 millioner norske kroner – i sommerens overgangsvindu. Det er klart lavest blant toppklubbene i Europa. I Premier League har kun nyopprykkede Norwich brukt mindre.

Samtidig er det en hake ved utregningen. Utdanningskompensasjonen klubben skal betale til Fulham for Harvey Elliott er ennå ikke klart.

Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

I tillegg har de hentet Adrián San Miguel del Castillo gratis fra West Ham, for å erstatte Simon Mignolet, og den nederlandske forsvareren Sepp van den Berg fra Zwolle.

– Vi har sjekket flere ulike mulige signeringer i vinduet, vurdert disse før vi har fattet beslutningene, sa Klopp på en pressekonferanse torsdag.

I fjorårets sommervindu brukte Klopp 164 millioner pund – 1,7 milliarder norske kroner – og Pearce påpeker at Liverpool må ta hensyn til andre aspekter også når det kommer til overgangsfronten.

– Liverpool ønsker heller å bruke store deler av budsjettet på å forlenge kontraktene til spillerne for å sørge for at de er Liverpool-spillere i sine beste år i karrieren, forklarer den britiske journalisten.

– Liverpool-fansen desperate

Fredag kveld sesongåpner de to lagene som har brukt minst penger i sommerens overgangsvindu i Premier League, når Liverpool tar imot Norwich på Anfield etter en hektisk sesongoppkjøring.

– Vi skal fortsette å være det laget alle gruer seg til å møte. Ikke på grunn av navnet eller kvaliteten på spillerne, men på grunn av intensiteten vi spiller med, sier Klopp.

FESTFOTBALL: I fjor leverte Liverpool flere meget sterke prestasjoner og toppet sesongen med mesterligatriumf. Foto: Carl Recine / Reuters

Han vil likevel ikke love Anfield-publikummet festfotball fra første spark.

– Det kommer nok ikke til å bli den beste kampen, og vi trenger kanskje noen kamper før vi er der vi skal være, sier treneren, før han fortsetter:

– Men det handler ikke om å spille den beste fotballen vi har gjort noensinne. Det handler om å spille den beste fotballen vi kan gjøre gitt de omstendighetene vi har nå.

Til tross for mesterligatriumfen i fjor tror Pearce det er et sulteforet Liverpool-publikum som virkelig ønsker å se laget løfte pokalen når vi skriver mai 2020.

– Liverpool-fansen er desperate etter å vinne Premier League. Det er 40 år siden de sist vant.