Ingen gransking av Tennisforbundet, tross massiv kritikk: – Dette fungerer elendig

Norges Tennisforbund har vært i hardt vær denne våren. Avsløringer om bonusordninger, konflikter om forbundets prioriteringer og pengebruk på reiser er blant det som har kommet frem i mediene de siste månedene.

Flere aktører har kommet på banen og vært svært kritiske til pengebruk, prioriteringer og støtten til noen av de beste tennisspillerne i landet.

Som følge av disse medieoppslagene, ble det i mai innkalt til et ekstraordinært tennisting. På dagens forbundsting ble det legt frem en rekke forklaringer, før klubbene stemte over om de ønsket en ekstern gransking av driften av forbundet.

Avstemningen endte med et overveldende nei til gransking. Kun to personer stemte for gransking. To avsto fra å stemme, mens 54 stemte nei til gransking.

– Kjempeskuffet

En av de som stemte ja til en ekstern granskning, var Thomas Wettergreen. Han har vært en av de sterkeste kritikerne av forbundet den siste tiden, og ble først nektet stemmerett på tinget.

KRITISK: Thomas Wettergreen har vært tiden til Norges Tennisforbund i flere uker. Det er han også etter dagens tennisting. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Det er helt klart at det er en misnøye med hva som har skjedd i tennisforbundet. Jeg synes man har gått altfor lite i dybden på dette, alt det som har kommet ut mellom seks uker har vi ikke fått svar på. De har nå sluppet unna med spørsmål om hva pengene har gått til. Hvilke klubber har fått støtte, hvilke spillere, vi har ikke fått svar på noen ting, mener Wettergreen.

– Jeg er kjempeskuffet på vegne av Tennis-Norge, legger han til.

– Er det riktig å bruke tennis forbundets penger på sånne ting?

– Det er et godt spørsmål. Men hvis man ser på historikken så ser du at det har rent ut. De bruker jo åtte millioner kroner på lønn hvert år, reiser, bonusordninger, da kan man bruke noen hundretusen på å få dette på bordet. Det tror jeg tennis Norge hadde kunne levd godt med.

Tennispresident Lars Gjerdåker kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Wettergreen. Han mener forbundet la frem alt som ble etterspurt.

– Jeg tenker at vi har lagt frem veldig mye dokumentasjon. Han er den eneste som jeg oppfatter som fortsatt er misfornøyd med det, om han ikke nå har fått det med seg, da må det nesten stå på hans regning. Han var ganske alene om det sånn som jeg så det, sier Gjerdåker.

Erkjenner at de har jobbet for dårlig

Også på forbundstinget ble det tidvis høy temperatur. Forbundet ble beskyldt for dårlig ledelse for blant annet å ha prioritert utenlandsreiser over reiser til norske klubber.

Etter hvert som dagen utviklet seg i Oslo Tennis Arena, haglet kritikken om nettopp disse spørsmålene.

TENNISTING: Lørdag var det ekstraordinært forbundsting i Norges Tennisforbund i Oslo Tennis Arena.

– Det er blitt altfor stor avstand mellom klubb og forbund. Det er mange forbedringsområder, sa Morten Bjerke i Holmenkollen tennisklubb fra talerstolen.

Akkurat det var også konstituert generalsekretær i forbundet, Aslak Paulsen, enig i.

– Vi kan definitivt bli bedre. Det er det som driver oss, det er derfor vi er her, alle sammen. Vi må starte å kommunisere bedre hvordan de ulike personene i tennisforbundet jobber. Vi må være mer transparente og ha mer orden, sa Paulsen.

Også presidenten erkjenner at de har forbedringspotensial.

– Det går litt på strategi, arbeidsform, hvordan vi involverer klubbene og hvordan klarer vi å få innhente informasjon så vi er sikre på at vi gjør det riktig. Der har vi en jobb å gjøre, sier Gjerdåker.

Tror ikke på en reell endring

I utgangspunktet skulle det ekstraordinære tinget ta stilling til en ekstern gransking. Men diskusjonen dreide seg i stor grad om misnøye med prioriteringer, retningsvalg og rutiner. Den dreide seg ikke om ulovlig pengebruk, mislighold eller lignende.

– Det er ingen som forventer å avdekke noen kriminelle forhold i det som ligger de siste fem årene, det er bare å avdekke konkret hva pengene har gått til, sier Wettergreen.

Tidligere landslagsspiller Haakon Berg representerte Oslo Tennisklubb på tinget. Han tok flere ganger ordet og var kritisk til forbundets drift.

– Jeg bare ser at dette fungerer elendig. Du hører jo på folka at de er ikke særlig fornøyd. Man kan starte med å definere hva det er forbundet skal drive med, hvordan skal man prioritere, sier Berg til NRK.

Han tror ikke på bedring etter dagens tennisting.

– Nei, ikke med de menneskene som er i forbundet. De vil ikke ha endring. Delvis fordi de er uenig, delvis fordi de ikke kan det som må til, mener Berg.

Holmenkollen Tennisklubb, og flere andre klubber,la frem forslag om å sette ned en gruppe som skulle se på driften av forbundet og hvordan prioriteringene har vært de siste årene.

Som de sa fra talerstolen:

– Vi mener det er helt avgjørende for å bygge opp tilliten til forbundet.

Tinget vedtok, med 44 mot seks stemmer, at et slikt evalueringsutvalg skal utnevnes av kontrollkomiteen. To avsto fra å stemme.