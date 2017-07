Hans far, Gjert Ingebrigtsen, har vært imot at sønnen drar til London om to uker, men skriver i en SMS til NRK i natt at stortalentet har bestemt seg for å løpe distansen.

– Nå har Jakob tatt beslutningen om å gå «all inn» for 3000 meter hinder i London, skriver Gjert Ingebrigtsen.

Det var VG som først omtalte saken.

16-åringen var i en egen klasse på 3000 meter hinder med tiden 8.50,00 søndag.

Dermed fulgte han opp lørdagens gull på 5000 meter med en ny triumf.

Han er for lengst kvalifisert til VM på 3000 meter hinder, men det var lenge usikkert om stortalentet reiser til London i august.

– Stor uenighet

Pappaen var klar på at han personlig ikke ønsket å sende 16-åringen til VM.

Grunnen er at han ikke ønsker å endre planene midt i sesongen.

– Samtidig er det et viktig trinn på stigen med å ta med seg læring. Jeg vet ikke om VM er det riktige. Men det er stor uenighet innad i familien. Jeg får så hatten passer hvis jeg tar den (beslutningen), smiler Ingebrigtsen.

– Hva er det uenighet om?

– Noen er veldig for og andre er veldig mot, sier Ingebrigtsen før han møter den ferske gullvinneren med en klem.

Hadde ikke bestemt seg

Ingebrigtsen løp godt under VM-kravet på 3000 meter hinder med tiden 8.26,81 i juli.

Etter løpet, som holdt til europeisk juniorrekord, fastslo Norges Friidrettsforbund at VM-deltakelsen ligger i hendene til familien Ingebrigtsen.

Søndag var han igjen i en egen klasse.

– Jeg har ikke bestemt meg helt ennå, sa Ingebrigtsen selv om VM, like etter løpet.

– Der (i VM) er det ingen mål. Hvis jeg skal bli med, skal jeg gjøre så godt jeg kan.

16-åringen synes imidlertid at hinderpasseringene nå sitter bedre enn hans første hinderløp i juli.

Søndag fikk kometen svarene han ville ha, ifølge ham selv.

– Det føltes veldig lett. Jeg kjentes overraskende bra ut i forhold til hvordan jeg var i går. Jeg var litt deppet, så det var vanskelig mentalt, sier Ingebrigtsen til NRK.

Selv om han tok gull også på lørdagens 5000 meter, lot han seg irritere kraftig over fallet i 1500-meterfinalen.

Det var den han skulle vinne.

– Jeg må prøve å holde litt inne, også. Jeg tok det litt verre enn det egentlig var. Men for meg personlig var det helt forferdelig, sier Ingebrigtsen.

– Jeg har fått veldig god hjelp fra familie og kjæreste. Jeg var i stand til å «resette», sier 16-åringen.

Stygt fall

Ingebrigtsen hadde ingen problemer med å ta sitt andre U20-gull, men finalen ble likevel dramatisk.

En konkurrent falt nemlig stygt på et hinder og ble liggende gjennom hele finalen.

Til slutt kom medisinsk personell på banen for å hjelpe løperen, som så ut til å ha store smerter.

Banemannskap beskyttet løperen ved hinderet mens konkurrentene fullførte finalen.

Thomas Byrkjeland tok for øvrig femteplassen etter å ha krysset målstreken på 9.00,43.