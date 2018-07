Ingebrigtsen møter seniorverdensmester i finalen i junior-VM

Det er kanskje en trenerpappas jobb å bygge ned forventninger utad. Derfor var det nok en del som ikke tok det helt på alvor da Gjert Ingebrigtsen sa følgende om mulighetene sønnen Jakob (17) har i henholdsvis junior-VM og senior-EM etter Diamond League-stevnet i Stockholm:

– Jeg forventer ikke seier (i junior-VM), for nivået blant juniorene i verden i dag er kjempehøyt. Det kan være tøffere å vinne 1500 meter i et junior-VM enn i EM, og det har jeg sagt til ham. Lista ligger like høyt, og det er ikke gitt at han har mulighet til å vinne.

Filip Ingebrigtsen, bronsevinneren fra VM i fjor, var blant dem som ristet på hodet av farens utspill.

– Det blir å overdrive hvor gode juniorene er. De er gode og springer fort, men de er dårlige taktisk og løper ikke mye fortere enn de beste i Europa, så det er jeg ikke enig i og får være Gjert sin uttalelse, sa han til NRK.

Brutal motstand

Det er fortsatt umulig å felle noen dom over hva som blir vanskeligst å vinne. Det som er sikkert, er at Gjert Ingebrigtsen har helt rett i at det kan bli vanskelig nok å vinne gull – for ikke å si; ta medalje – på 1500-meteren under junior-VM.

Torsdag kveld, klokka 19.25, går finalen i Tammerfors.

Av de 12 på start, er det fire navn som peker seg ut. Ett av dem er Jakob Ingebrigtsen.

Men det er verdt å merke seg at det er tre afrikanere som har bedre personlig rekord enn det norske håpet. To av dem vesentlig bedre.

VOKSEN JUNIOR: Her tar Samuel Tefera gull i innendørs-VM i Birmingham, for seniorer. Torsdag møter han Jakob Ingebrigtsen i junior-VM. Foto: BEN STANSALL / AFP

Sterke kenyanere

Jakob Ingebrigtsen (født 19. september 2000) har en personlig rekord på 3.36,06, satt på Bislett 7. juni i år.

George Meitamei Manangoi (født 29. november 2000) fra Kenya satte pers med 3.35,53 i Doha 4. mai. I fjor tok han gull på distansen i U18-VM, der Jakob Ingebrigtsen ikke deltok.

Han er for øvrig bror av Elijah Motonei Manangoi, som er regjerende verdensmester på 1500-meter fra London i fjor. Talentet og potensialet er med andre ord udiskutabelt.

Justus Soget (født 22. oktober 1999), også fra Kenya, satte sin personlige rekord på 3.32,97 i den kenyanske VM-kvalifiseringen i fjor. I 2018 år har han løpt på 3.34,33.

Gull i senior-VM

Den største VM-favoritten i Tammerfors er likevel Samuel Tefera (født 23. oktober 1999) fra Etiopia. Han løp på knallsterke 3.31,63 i Diamond League-stevnet i Shanghai.

Men kanskje vel så skremmende: Tefera er regjerende innendørsverdensmester på 1500-meter – for senior – etter at han tok gullet i Birmingham i mars.

Da Jakob Ingebrigtsen ble tidenes raskeste 17-åring på en engelsk mil med tiden 3.52,28 i Eugene 26. mai, løp Tefera enda fortere.

Ingebrigtsen ble nummer fire i løpet, Tefera nummer to.

Utfordrer

Det betyr at både Jakob Ingebrigtsen og hans faderlige opphav har all mulig grunn til å se på seg selv som utfordrere i finalen i Tammerfors.

Medalje vil være en knallsterk prestasjon, gull en aldri så liten sensasjon.

Samtidig er det ingen grunn til å gi opp håpet om det aller gjeveste. Mesterskapsfinaler lever sitt eget liv på mellomdistanse. Det er sjelden der rekorder settes.

Det handler om å ha dagen fysisk, men det handler også om å ha det beste løpsopplegget – eller best evne til å omstille seg underveis hvis plan A ikke slår til. Det er lov å vinne fordi man har den beste taktikken eller er smartes underveis.

Jakob Ingebrigtsen la ingen demper på optimismen da han hadde full kontroll på George Meitamei Manangoi på oppløpet i sitt kvalifiseringsheat tirsdag.

Mulighetene er der. Men det serveres ikke gull på sølvfat i VM.