Forrige uke løp Jakob Ingebrigtsen sine to raskeste 1500-meter noen gang. Etter rekorden på Bislett og seieren i Stockholm reiste han hjem til Sandnes for muntlig eksamen, før han drar til høyden sammen med brødrene for å forberede seg til sommerens mesterskap.

KJEMPETALENT: Jakob Ingebrigtsen satte personlig rekord med 3.36,06 på Bislett Games. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Neste konkurranse for 17-åringen blir junior-VM i Finland i juli. Der er han storfavoritt.

– Er det mulig å slå deg?

– Det er alltid mulig å slå noen, men jeg skal gjøre mitt beste for å være i god form, og komme først i mål, forteller Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Mener faren overdriver

EM i Berlin i begynnelsen av august er likevel sesongens største mål, men far og trener Gjert Ingebrigtsen er ikke blant dem som forlanger gull på 1500 meter i junior-VM som forrett til seniormesterskapet.

– Jeg forventer ikke seier, for nivået blant juniorene i verden i dag er kjempehøyt. Det kan være tøffere å vinne 1500 meter i et junior-VM enn i EM, og det har jeg sagt til ham. Lista ligger like høyt, og det er ikke gitt at han har mulighet til å vinne, sier Gjert Ingebrigtsen.

Regjerende europamester, Filip Ingebrigtsen, er uenig.

TOK VM-BRONSE: Filip Ingebrigtsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er det helt klart ikke, og blir å overdrive hvor gode juniorene er. De er gode og springer fort, men de er dårlig taktiske og løper ikke mye fortere enn de beste i Europa, så det er jeg ikke enig i og får være Gjert sin uttalelse, sier bronsevinneren fra VM i fjor.

– Så det er lettere å slå juniorløpere enn deg?

– Ja, helt klart. Ellers hadde juniorene gjort det bra i VM, og det gjør det jo ikke, poengterer Filip Ingebrigtsen.

– Må jobbe hardt

Men heller ikke Henrik Ingebrigtsen tror lillebroren får det lett i finske Tampere.

– Det er veldig høyt nivå i begge mesterskapene, så jeg tror han får en hard kamp i begge. Det er noen kenyanere i junior-VM som holder verdensklassenivå, så han må jobbe hardt for å ta gullet der, slår han fast.

Alle tre brødrene planlegger uansett å legge toppformen til EM – der de vil stille på 1500 meter. De innrømmer at de fortsatt har en del å gå på før toppformen er på plass.

– Nå handler det om å komme tilbake i grunntrening, få trent litt i høyden, og så blir det gradvis opp med farten. Jeg har en ny 5000 meter om tre uker, hvor jeg håper å løpe litt fortere og ned mot pers, før det er tilbake til St. Moritz for å spisse formen mot EM, sier Henrik Ingebrigtsen om sommerplanene.