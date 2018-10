Ingebrigtsen kåret til årets stjerneskudd

Kåringen fant sted på en prisgalla i Lausanne, Sveits fredag. Det europeiske friidrettsforbundet (EA) klarte ikke å velge en vinner mellom de skandinaviske talentene, og valgte dermed å dele prisen.

– Jeg vil også gratulere Jakob med denne prisen. Det finnes ikke en bedre utøver å dele denne med, sa svenske Duplantis.

Friidrettspresident Ketil Tømmernes mottok prisen på Jakob Ingebrigtsens vegne. 18-åringen er for tiden på treningsleir i USA.

– Han er helt umulig å komme utenom

NRKs friidrettsekspert mener det ikke var noen tvil om at Ingebrigtsen måtte få denne prisen.

FORTJENT: Det mener Vebjørn Rodal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er veldig fortjent. Han er helt umulig å komme utenom. Han fremsto, i en alder av 17 år, som en erfaren utøver, og tok to EM-gull. Det var ikke mulig å gjennomføre kåringen uten å ende opp på Jakob Ingebrigtsen, slår Rodal fast.

Eksperten er sikker på at dette må være en vitamininnsprøytning for unge norske talenter.

– Det må være motiverende for alle unge lovende talenter, som ser at det er mulig for norske friidrettsutøvere å nå toppen internasjonalt. Det må være en skikkelig motivasjonspille inn i en litt tøff og lang vinter, sier Rodal

Warholm vant i fjor

Tidligere i år ble Ingebrigtsen europamester på både 1500 og 5000 meter. Prisen har tidligere også blitt vunnet av nordmenn. I fjor vant Karsten Warholm prisen. Da havnet svenske Duplantis bak han på listen.

I 2009 var det en 19 år gammel Karoline Bjerkeli Grøvdal som stakk av med prisen.

Ingebrigtsen var også nominert til prisen for årets mannlige utøver. Den gikk til franske Kevin Mayer, som i september satte verdensrekord i tikamp.