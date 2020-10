Gjert forsto ingenting da Jakob brøt: – Hva skjedde?

I fjor satte Jakob Ingebrigtsen norsk bestenotering på 10 km gateløp under Hytteplanmila, med tiden 27.54. Det gjorde han til tross for at han nesten ikke rakk starten.

Derfor var det knyttet forventninger til at han kunne løpe på en enda bedre tid i årets utgave.

Det korte svaret er at det kunne han ikke.

Ingebrigtsen fikk tydelig trøbbel underveis, og da noen få kilometer gjensto måtte Sandnes-løperen bryte. Det hersket lenge usikkerhet rundt hva som hadde skjedd.

Drama underveis

Trener Gjert Ingebrigtsen var svært bekymret for løpersønnen underveis i løpet.

– Hva faen skjedde med Jakob? Nå er Narve på andreplass. Jakob må ha stoppa, sa han underveis.

– Sa Jakob før løpet at han ikke kjente seg så bra?

– Nei, han blødde voldsomt neseblod før han startet. Jeg vet ikke hva som har skjedd.

– Pleier han ofte å gjøre det?

– Nei, nei, nei.

BRØT: Jakob Ingebrigtsen hadde planer om å slå sin egen norske rekord på ti kilometer gateløp lørdag ettermiddag, men hadde ingen stor dag og endte med å bryte. Bildet er fra et tidligere løp. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ingebrigtsen tråkket rundt i målområdet og fulgte live-oppdateringene på telefonen, før han gikk bort til Røde Kors for å spørre om deres folk visste hva som hadde skjedd.

– De som kjører bak har ikke sett noe, var svaret han fikk.

Da Filip Ingebrigtsen kom i mål til en skuffende 7. plass, spurte Gjert:

– Hva skjedde med Jakob?

– Jeg vet ikke.

– Og du da?

– Tunge bein. Dårlig grunnlag. Litt tett på sist helg.

Norsk-eritreer vant

Zerei Kbrom Mezngi, som kom til Norge fra Eritrea som flyktning i 2012, festet grepet om løpet omtrent halvveis, og vant overlegent etter å ha gått solo den siste halvdelen av løpet. 34-åringen kom inn til tida 28.20.

Narve Giljås Nordås ble nummer to med 28.28 minutter. Det var åtte sekunder opp til 3.-plassen. Filip Ingebrigtsen ble til slutt nummer sju med 29.03.

Jakob Ingebrigtsen var alt annet enn fornøyd da han endelig kom seg til målområdet:

– Det funket ikke i dag, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

– Hva skjedde?

– Jeg vet ikke helt. Det var bra på trening torsdag og jeg følte meg veldig bra i går, men jeg sprang meg overende i dag.

TILBAKE I MÅLOMRÅDET: Her kommer Jakob Ingebrigtsen tilbake til målområdet etter å ha brutt Hytteplanmila. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Hvordan følte du deg før start?

– Jeg følte meg grei. Nei, det fungerte ikke.

– Gjert nevnte at du blødde neseblod før start?

– Det er tørt, men det funket ikke.

– Ingen forklaring?

– Nei, sa han før han forsvant for å skifte klær.

Til koronasjekk

Gjert Ingebrigtsen konkluderte med at Jakob måtte rett til legesjekk.

– Vi må få han til doktoren, det må vi i hvert fall oppsummere med. Det er et eller annet som feiler ham, sier han til NRK.

– Som dere ikke har oversikt over?

– Ja, så vi får se. Han føler seg ikke bra.

– Hva kan det være?

– En eller annen sykdom. Vi må utelukke korona i hvert fall. Det er det første vi må gjøre.

Filip Ingebrigtsen hadde heller ingen forklaring på hvorfor verken han selv eller lillebroren fikk det til.

– Det var en litt tung dag. Jeg var litt sliten fra sist helg og kjente at det var unormalt tungt. Så selv om det gikk lett sist helg så satt det nok litt mer i enn jeg hadde håpet. Jeg har litt tynt grunnlag, og da koster en tikilometer litt mer enn man vil, sier han til NRK.

SKUFFA: Filip Ingebrigtsen. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Du kjenner at det er slutten på sesongen?

– Det er vel heller starten på sesongen, jeg har hatt en liten sesongpause og da er det litt tungt.

Rå Grøvdal

Karoline Bjerkeli Grøvdal løp et kanonløp og klarte det Jakob og Filip Ingebrigtsen ikke gjorde:

Å sette ny norsk rekord på ti kiometer gateløp. Hun er i tillegg nest raskest i Europa gjennom tidene. Bare legendariske Paula Radcliffe har løpt fortere.

Grøvdal løp på 30.32, ni sekunder svakere enn Radcliffes rekord.

DAGENS ENER: Karoline Bjerkeli Grøvdal løp et kanonløp på Hole. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

– Jeg er helt stum, sa hun til NRK etter målgang.

– Det var solid også. Jeg følte meg sjukt bra i dag. Shit!

– Overrasket?

– Ja, jeg hadde mål under 31. Men 30.32, det … Nei, fy fader. Jeg er nesten stum. Å bryte den 31-grensa er sjukt deilig.

– Hva skyldes det?

– Det er trening og tålmodighet. Det har vært et sjukt vanskelig år så dette smaker sjukt bra.