Jakob, Filip og Gjert Ingebrigtsen ankom OL-byen lørdag ettermiddag klokka kvart over fire. Et drøyt døgn etterpå må pappa Gjert bare si det som han er: Han har allerede havnet i konflikt med OL-arrangøren.

Sirkus Ingebrigtsen er i gang.

– Vi har fått en ripe i lakken allerede. Jeg hisser meg opp av og til når det er varmt, sier han.

Team Ingebrigtsen er på plass i Tokyo, og søndag morgen, norsk tid, holdt de sin første pressekonferanse i OL. Natt til tirsdag løper brødrene kvalifisering på 1500 meter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Gikk rett til topps

Det hele handler om noe som skjedde da de ville trene lørdag kveld.

– De stengte banen da klokken var 20.00 i går. Da hisset jeg meg fryktelig opp. Og da gikk det rett til topps der, og rett til topps i Norge. Og jeg fikk beskjed om at jeg skulle roe meg ned. Jeg har fått beskjed om at jeg skal lyde gjeldende regler, svarer Gjert Ingebrigtsen på NRKs oppfølgingsspørsmål om hva han mente med «en ripe i lakken».

Innrømmelsen om hva som hadde skjedd på treningsbanen fikk sønnene til å humre der de satt ved siden av og hørte på, for de er godt vant til slike situasjoner.

Den førte også til at de åpnet litt opp om hvordan det egentlig er å ha en slags vandrende kruttønne som far og trener.

– Det er bra for oss. En ting er å ha Gjert imot seg. En annen ting er å ha ham på lag, det er veldig godt, sier Jakob Ingebrigtsen.

Det er ingen hemmelighet at Gjert Ingebrigtsen innimellom har et visst temperament, eller kanskje først og fremst ofte er bekymret for noe rundt sønnene. Det har han vist godt frem blant annet gjennom TV-serien Team Ingebrigtsen.

Der får man innblikk i hvordan trener-farens puls går rett til værs flere ganger daglig for stort og smått som han enten bekymrer seg for, eller mener er håpløst.

Jakob er en av kandidatene til å ta gullet på 1500 meter, mens Filip er en av medalje-outsiderne. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Hisser opp faren med vilje

Jakob tilstår at han og brødrene ofte prøver å hisse opp faren med vilje for å få ting som de vil.

– Hvis vi for eksempel synes bussen kommer for sent, så er det bare for oss å si en liten setning om at noe er galt. Da er han allerede springende og skal ta noen, og da kan vi slappe av. Vi har en som springer rundt og tar seg av all logistikken, sier han og flirer.

– Det er også litt for å få den underholdningen, sier Filip.

– Ingenting av det jeg har hisset meg opp over har noensinne fungert. Så det har bare vært underholdning, istemmer Gjert.

Korreksen fra OL-arrangøren fikk altså ingen store følger for Team Ingebrigtsen, annet enn at de ikke fikk trene like lenge som de ønsket. Men formen er uansett allerede på plass, skal vi tro løpebrødrene.

Både Filip og Jakob skal løpe kvalifisering på 1500 meter natt til tirsdag, norsk tid. Der er Jakob en av gullkandidatene, mens Filip er en medalje-outsider.

– Jeg føler jeg har ventet lenge på å delta her i Tokyo. Jeg føler de forberedelsene vi har gjort har gått bra, utenom at jeg ble syk uka før Bislett Games. Jeg har ikke fått konkurrert så mye som jeg skulle ønske, men det har med hvordan situasjonen er. Formen skal være bra, sier Jakob.

På spørsmål fra NRK om sølv vil være et nederlag, svarer han:

– Det spørs veldig hvordan man ser på det, men alle som stiller opp her i OL har et ønske og et mål om å vinne. Jeg driver med dette fordi jeg vil bli best, men samtidig må man være realistisk, og (Timothy) Cheruiyot har vært umulig å slå de siste årene, sier Jakob.

Storebror Henrik er skadet og deltar ikke i OL.