– Henrik går fire av sine beste løp noensinne. Det er enestående. Han er en stor, sterk bamse, så det handler om å ha kontrollert råskap, sier Lasse Sætre, sportssjef i Norges Skøyteforbund. Sætre er dypt imponert over Henrik Fagerli Rukke, som tok en bronse i skøyte-EM lørdag, rett bak Håvard Lorentzen.

Det er Norges to første pallplasser i sprint-EM noensinne.

Og grunnen er ikke bare en ny generasjon raske gutter. Sætre skryter av landslagstrener Jeremy Wootherspoon.

– Det er utrolig hva Jeremy (Wotherspoon) har fått til med sprintgutta. Det er helt rørende, sier han.

STJERNETRENER: Samarbeidet mellom trener Jeremy Wotherspoon (t.v.) og Håvard Holmefjord Lorentzen har fungert svært bra til nå. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Stolt

– Før helgen hadde jeg mål om å klare topp ti. Jeg er utrolig fornøyd, sier Henrik Fagerli Rukke til NRK etter å ha tatt bronsemedalje i sprint-EM.

– At jeg klarer å levere fire så sterke løp i et mesterskap som dette er jeg veldig stolt over. Jeg er også stolt over at jeg klarer å heve meg enda et hakk når de andre går fort og jeg må gå fort, sier han om sin siste 1000 m.

Rukke klarte å forsvare tredjeplassen han var innehaver av etter første dag.

Lover VM-form

Sølvvinner Håvard Lorentzen, som vi er blitt vant å se på toppen av resultatlisten, var ikke mindre stolt.

– Det er dritkult. Man får alle tidene underveis og så ser du hva du må gå selv. Han går halvsekundet raskere når han vet han må gå raskere. Det er vanskelig, sier Lorentzen om sin 22 år gamle landslagslagkamerat.

Lorentzen klarte ikke å utfordre Kai Verbij i kampen om EM-gullet, men varsler at han skal være i bedre form under sprint-VM i Heerenveen senere i år.

– Jeg har følt meg bedre og tror jeg skal være enda skarpere når vi kommer til VM i sprint i Heerenveen. Da skal toppformen være der, og da blir det hakket hvassere selskap. Det blir et rotterace, sier den olympiske mesteren på 500 m fra Pyeongchang.

Sprint-VM går i skøytemekkaet Heerenveen fra 23–24 februar.