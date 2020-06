Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det ble satt i gang etterforskning da Erling Braut Haaland scoret ni ganger for Norge i 12–0-seieren over Honduras i U20-VM 30. mai i fjor. Resultatet var så surrealistisk at ryktene begynte å svirre om kampfiksing.

13 måneder senere vet alle at det i realiteten var et forvarsel på noe stort.

Når Borussia Dortmund tar imot Hoffenheim i ettermiddag, setter 19-åringen fra Leeds og Jæren punktum for det som ifølge tidligere landslagskaptein Rune Bratseth og tidligere landslagstrener Egil Olsen er den beste sesongen en norsk fotballspiller noen gang har gjennomført.

– Som enkeltprestasjon er det ingen tvil om det. Og så er det viktig at han viser stabilitet over tid. Ett år er jo ikke nok, men jeg har ingen tro på at de stopper her. Som enkeltår er det ingen har vært i nærheten, sier Bratseth til NRK.

– Nå er ikke jeg helt Arne Scheie på de tingene der, men jeg kan ikke se noe som ligner på det han har gjort som årsverk, istemmer Olsen.

– I nærheten av uvirkelig

Norge har riktig nok ikke fostret mange verdensstjerner å sammenligne med. Men Bratseth var selv ansett som en av de beste forsvarsspillerne i Bundesliga, vant cupvinnercupen med Werder Bremen og var kaptein på et norsk landslag helt i toppen av FIFA-rankingen.

Ole Gunnar Solskjær ble i 1999 matchvinner i mesterligafinalen, i en sesong der han også ble cupmester og ligamester med Manchester United.

Bare for å nevne et par andre aktuelle kandidater.

GIGANTER: Egil Olsen og Rune Bratseh er to av de største navnene i norsk fotballhistorie. Nå kan de bli forbigått av Erling Braut Håland, om jærbuen fortsetter utviklingen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

– Det er sensasjonelt, vet du. Et eventyr, rett og slett, sier Bratseth om Haalands sesong.

– Det er vel noe i nærheten av det man kan kalle for uvirkelig når det gjelder antall mål, først og fremst, supplerer Olsen.

Den uendelige målfesten

Det kan være på sin plass å rekapitulere litt før sluttregnskapet gjøres opp.

4. august scoret Haaland sitt første mål for sesongen, fra straffemerket, da Salzburg slo Mattersburg 4–1 i den østerrikske bundesligaen. Seks dager senere scoret han tre ganger i 5-2-seieren over Wolfsberg.

Etterpå har det bare fortsatt. 17. september scoret han tre mål i mesterligadebuten mot Genk. Han scoret mot Liverpool også, og totalt tre ganger på to kamper mot Napoli.

Da ferden gikk videre til Dortmund ved vindusåpning 1. januar, hadde han banket inn 16 mål på 13 ligakamper i Østerrike.

Det har fortsatt på samme måte i Tyskland. Før siste serierunde, har han scoret 13 mål på de 14 bundesligakampene han har vært involvert i. Ifølge statistikken til det renommerte fotballmagasinet Kicker, har han i snitt scoret hvert 74. minutt i Bundesliga.

Ikke engang toppscorer Robert Lewandowski, som har scoret 33 ganger for Bayern München, scorer like ofte. Han har nemlig i snitt brukt 80 minutter mellom hver scoring.

Lewandowski er for øvrig mesterligaens toppscorer. Han har scoret elleve ganger i den gjeveste klubbturneringen – én gang mer enn en 19-åring fra Norge har gjort i sin debutsesong.

ANFIELD-JUBEL: Slik feiret Erling Braut Haaland etter å ha utligne for Salzburg på Anfield. Det holdt ikke til seier mot Liverpool, men lysluggen gjorde seg nok en gang bemerket på den største fotballscenen. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

– Den perfekte målscorer

Bratseth innrømmer at han var spent og forventningsfull da Haaland gikk til Dortmund.

– Men forventningene er jo overgått mange, mange, mange ganger. Og det har ikke vært flaks. Han er faktisk så bra at jeg nettopp derfor har veldig tro på at utviklingen fortsetter. Og hans ydmykhet og blikk for lagkameratene gjør meg optimistisk, sier Bratseth, som nå er bundesligaekspert på Viasat.

Ikke minst er han imponert over at Haaland ikke har latt seg påvirke av småskader og koronaavbrekk, som kunne ha vippet en ung mann ut av flytsonen.

HAR REIST SEG: Småskader og avbrekk gjennom sesongen kunne ha ødelagt rytmen for Erling Braut Haaland. Foto: MARTIN MEISSNER / AFP

– Det er helt sensasjonelt at også når det stopper opp litt, både på grunn av skader og korona, så trenger han ikke lang tid på å restarte og komme tilbake på veldig høyt nivå. Det handler om en spiller som er veldig sulten og gjør jobben, forbereder seg optimalt og trener godt, sier Bratseth.

– Foran mål ser det ut som han er i nærheten av å være den perfekte målscorer. Han er en typisk supermålscorer. Han er ikke like god på alt mulig annet, men når man nærmer seg avslutning, er han på veldig høyt nivå, både uten ball og med ball. Han scorer jo med begge bein og på hodet. Meget imponerende, skryter Olsen.

Ikke verdensmester – ennå

Begge er spent på fortsettelsen.

– Han har kommet så langt så tidlig at det bare er snakk om å la ham få lov til å gjøre det han har gjort, og fortsette å utvikle seg på samme måte. Og naturligvis vise ham hva han kan bli enda bedre på, for det er viktig at han ikke går rundt og tror han er verdensmester allerede, påpeker Egil Olsen.

Han ser ingen grunn til at utviklingen ska stoppe, men understreker:

– Han er ung, og dette har skjedd på så kort tid at jeg vil avvente litt før jeg sier at han blir Norges superspiss i mange, mange år framover. Men det kan se sånn ut.

Bratseth peker på hodespillet som et område Haaland kan utvikle enda mer. Høyden og fysikken tilsier at han bør kunne nærme seg Lewandowskis nivå også i luftrommet.

Werder Bremen-legenden mener også det blir viktig å unngå skader – og derfor viktig at Haaland ikke får spille 90 minutter i hver kamp, selv om det er det han vil.

I så fall kan Erling Braut Haaland gå mot en karriere ingen norsk fotballspiller tidligere har vært i nærheten av.

– Jeg er imponert, og jeg tror det bare kommer til å fortsette. Selvfølgelig scorer han ikke i alle kamper til enhver tid, men han kommer til å markere seg som en av Europas og etter hvert kanskje verdens beste spisser. Det har han jo delvis allerede gjort, konstaterer Rune Bratseth.