Norges storseier etterforskes for kampfiksing

Presidenten i det honduranske fotballforbundet (Fenafuth), Jorge Salomón bekrefter dette overfor avisen Diario Deportivo Diez, melder VG.

Han forteller at forbundet har et nytt og forsterket samarbeid med FIFA.

– Vi signerte en forståelse med FIFA om transparens. Da er det naturlig at de kommer til å reagere. Vi i fotballforbundet kommer ikke til å gjøre noe, det er FIFA som går frem med granskingen, sier Salomón til Diario Diez.

– Tror guttene var nervøse

Erling Braut Haaland scoret hele ni mål i kampen, som var den største seieren i et U20-VM.

Fotballpresidenten vil ikke spekulere i om seieren var kampfiksing.

– Nei, jeg kan ikke mene noe om sånne ting. Jeg tror at guttene var nervøse, at de manglet koordinasjon. Jeg håper til Gud at det var grunnen, for guttenes skyld, sier han.

Det er ikke uvanlig at FIFA undersøker kamper med oppsiktsvekkende resultater.

Etter det NRK kjenner til har ikke Norges Fotballforbund fått noen informasjon om at kampen er under gransking.

Det ble målbonanza i Polen da Norge møtte Honduras. Du trenger javascript for å se video. Det ble målbonanza i Polen da Norge møtte Honduras.

TV 2s ekspert, Jesper Mathisen, sier til VG at han ikke er overrasket over at FIFA skal granske kampen.

– Jeg synes det stinker sånn som Honduras opptrådte i går. Vi skal ikke ta all ære vekk fra de norske spillerne, men for meg var det bare en trist kamp å se hvordan Honduras fremsto, sier Mathisen til avisen.

Trodde ikke på avtalt spill

NRK snakket med flere av de norske spillerne om muligheten for at kampen var fikset etter seieren i Polen torsdag kveld. De mente det var høyst usannsynlig.

– Jeg tror ikke de hadde noen intensjon om å komme hit og tape. Vi setter tempoet fra da dommeren blåser og da blir det vanskelig for et slikt lag. Man vet selv, at når man ligger under 0–5 så går alt i svart, og det gjør det for dem. Vi nekter å slippe taket og da blir det stygt til slutt, sier kaptein Leo Østigård.

– Det føles som en vanlig kamp. Den kommer mer og mer inn i vårt sport, og da føler jeg vi tar kontroll. Det er ganske normalt uansett kamp at det ene laget da får så god kontroll, sier Adnan Hadzic.

Haalands ni må var også individuell VM-rekord.

– Vi klarte endelig å få ut det vi kan og har inne. Vi spiller vårt spill, da ser du hvordan det går. Jeg skulle gjerne hatt tosifret selv, jeg skal ikke nekte for det, men det ble ni og jeg er fornøyd, sa Haaland til NRK etter kampen.