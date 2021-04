– Det er ingen tvil om at det er Erling Braut Haaland som avgjør det her for Dortmund, oppsummerer Rune Bratseth i Viaplays fotballstudio.

– Det var ikke massevis av muligheter, men når du har Haaland, så trenger du ikke mange muligheter, legger han til.

Utgangspunktet var enkelt.

Haaland og lagkameratene måtte slå Wolfsburg for å holde realistisk liv i drømmen om å kvalifisere seg til mesterligaen den kommende sesongen.

Da hjelper det med en skrubbsulten superstjerne som er tilbake i kjempeslag etter en litt haltende periode rent målmessig, og kampen var ikke mer enn tolv minutter gammel da nordmannen utnyttet en svak støttepasning fra Ridle Baku. Haaland kom seg forbi John Brooks, fikk avsluttet idet Maxence Lacroix satte inn en desperat takling, og fikk se ballen treffe nettet bak en sjanseløs Koen Casteels.

Dermed viste måltavlen 1-0 til gjestene i den svært viktige kampen.

Utvisning og Haaland-dobbel

UTVIST: Jude Bellingham. Foto: RONNY HARTMANN / AFP

Etter hvilen fikk unggutten Jude Bellingham sitt andre gule kort rett før timen var spilt, og Dortmund måtte avslutte oppgjøret med én mann mindre. Plutselig så jobben en god del større ut for Edin Terzić' mannskap, som er avhengig av å bli dårligst nummer fire på tabellen når sesongen avsluttes om en snau måned.

Men heller ikke et Wolfsburg i overtall kunne hindre Haaland i å gjøre det han kan best: Å score mål.

Snaut ti minutter etter utvisningen sendte Mahmoud Dahoud en pasning i bakrom til nordmannen, som løp fra Wolfsburg-stopperne og bredsidet inn 2-0.

Hjemmelaget klarte aldri å svare, og Dortmund spiste dermed opp tre poeng av forspranget opp til dagens motstander. Nå er det kun to poeng som skiller lagene.

25 ligamål

Dagens dobbel betyr at Haaland har scoret 25 ligamål på 26 kamper hittil i sesongen.

– Han er veldig viktig, som du kan se på målene hans. Jeg er glad for å være tilbake på banen med ham, og jeg er glad på hans vegne for de to scoringene i dag, sier Jadon Sancho, som endelig var tilbake fra start etter et langt skadeavbrekk.

Også Dortmund-sjef Terzić roser nordmannen.

– Han hadde en eksepsjonell kamp. I dag utgjorde han forskjellen. Vi er veldig fornøyde med ham, og ikke bare på grunn av målene, forklarer han i et intervju med Viaplay.

Særlig Haalands andre scoring trekkes frem som noe ekstraordinært:

– Noe for YouTube, sier Terzić og humrer.