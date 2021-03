Haaland sjokkåpnet mot verdens beste lag: – Jeg er tom for ord

Hagen slo skulder ut av ledd

Den norske syklisten Carl Fredrik Hagen skriver på Instagram om at han slo skulderen ut av ledd da han syklet på et hull i veien og krasjet i en bom under en treningstur.

Etter legene på sykehuset satt skulderen på plass viste det seg også at Hagen hadde fått en fraktur i skulderbladet, skriver han videre.

Han venter på en MR-skanning neste uke for å se etter andre mulige skader, og vet ikke hvor lang tid skadelindringen vil vare, avslutter han meldingen.