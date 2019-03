Dermed tok trønderen også over ledelsen i mini-touren i Canada og økte samtidig ledelsen i verdenscupen med 42 poeng på Bolsjunov.

– Det var et artig løp og et føre som jeg likte å gå på. Det ble noen tette dueller. Jeg regner med at Bolsjunov ikke var fornøyd, han hadde nok sett for seg et annet resultat, sier Høsflot Klæbo til NRK.

Rundt en kilometer før mål oppstod dramaet på 15 kilometeren. Aleksandr Bolsjunov brakk staven i en slak bakke, men fikk lynraskt en ny stav. Men plutselig fikk likevel Høsflot Klæbo mange meter på russeren i front.

Etterhvert fikk trønderen flere sekunders forsprang og Bolsjunov klarte aldri å tette luken som oppstod.

Nordmannen spurtslo deretter Alex Harvey med Didrik Tønseth på tredjeplass. Harvey gråt etter løpet fordi han legger opp etter sesongen. Etterpå ble han hyllet av folkehavet.

– Det er artig at Harvey er på pallen. Utrolig kult at han tok en pallplass, sier Klæbo

– Jeg har aldri sett han grine før. Du skjønner at det er spesielt for han. Han er nesten den eneste skiløperen i Canada, og han er stjerne. Det var litt som da jeg lyktes i NM på Meråker, det er stort å lykkes blant sine egne, sier Emil Iversen til NRK.

Klæbo leder nå minitouren i Canada, 52 sekunder foran Bolsjunov før søndagens jaktstart.

GRÅTKVALT: Alex Harvey var rørt etter at han avslutter karrieren på hjemmebane i Canada. (Foto: Anders Skjerdingstad)

Satte opp farten

Den store spenningen før 15-kilometeren var duellen mellom Johannes Høsflot Klæbo og russiske Aleksandr Bolsjunov om sammenlagtseieren i verdenscupen.

Før rennet ledet nordmannen med 24 poeng.

Alle de andre norske løperne hadde fått beskjed om å hjelpe Klæbo på fellesstarten.

Spørsmålet var om Klæbo ville klare å henge på russeren som er bedre på distanserenn.

Nordmennene hadde bestemt seg for å styre løpet fra start og Klæbo og flere lagkamerater la seg tidlig i front for å kontrollere farten.

Tempoet var forsiktig, og ingen prøvde å rykke fra resten av feltet.

– Råkjør

Men etter rundt sju kilometer begynte russeren å vise styrke og skape strekk i feltet.

– Det er et råkjør framme her nå, og betydelig større fart enn på den første runden, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn etter at Bolsjunov satte opp farten.

Spørsmålet var om Klæbo klarte å følge erkerivalen helt inn til mål. Trønderen hang på skiene til russeren, og både Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar prøvde å hjelpe lagkameraten i front.

Like før det andre spurtpunktet falt Klæbo, men reiste seg på imponerende vis og vant likevel spurten.

– Jeg tenkte at nå mister jeg noen bonussekunder, men jeg følte meg pigg og det må jeg ta med meg. Jeg hadde fantastiske bein, sier Klæbo

Så brakk Bolsjunov staven og tapte mange meter til Klæbo, men det russiske støtteapparatet var lynraskt på plass med en ny stav til sin største stjerne.

Men det holdt ikke for Klæbos argeste rival, som hadde en uheldig dag i løypa i Canada.

– Vi får bare ta å lade batteriene. Det er ett skirenn igjen, så kan vi senke skuldrene, sier Johannes Høsflot Klæbo.