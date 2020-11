Håndball-EM ble opprinnelig fordelt mellom Norge og Danmark, hvor alle kampene i Norge skulle spilles i Trondheim. Men når EM starter 3. desember blir det ingen kamper på norsk jord, det bekrefter Norges Håndballforbund.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson mener at det ikke har stor betydningen slik pandemisituasjonen er i dag.

– Vi kan fortsatt skape jul- og adventsstemning for det norske folk i en hall i Danmark. Så vi håper danskene kan ta mesterskapet så vi kan vi skape håndballfeber gjennom TV-ruta, sier Hergeirsson til NRK.

– Trist

At det ikke blir noe mesterskap i Trondheim kom ikke overraskende for Kristine Breistøl.

– Det er selvfølgelig trist, men det viktigste er å følge de reglene som er satt. Mesterskapet på hjemmebane hadde selvfølgelig vært stas, men det viktigste er at mesterskapet blir gjennomført, sier landslagsspilleren.

Hergeirsson mener laget ikke mister noen fordeler med å ha hele mesterskapet på bortebane.

– Hallen er omtrent lik, dommerne er de samme dommerne som skulle dømt i Norge og sånn som pandemien er i dag er det ikke store forskjellen.

– Riktig beslutning

– Vi er takknemlig for samarbeidsånden og den felles forståelsen vi har møtt blant våre medarrangører fra EHF og DHF. Samtidig er det selvsagt med tungt hjerte at vi må erkjenne at det denne gangen ikke ble mulig å arrangere mesterskap på hjemmebane for Norges del. Vi hadde gledet oss veldig, sier president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio.

Det var ventet opptil 400 spillere og ledere fra sju land i Trondheim, det ble for høy smitterisiko.

– Håndballforbundet viser ansvarlighet med denne beslutningen. I lys av smittesituasjonen her til lands er det riktig at de avlyser sin del av arrangementet. I likhet med andre håndballinteresserte nordmenn, skulle jeg gjerne sett at EM lot seg gjennomføre som planlagt, men smittesituasjonen i Norge tillater dessverre ikke at et arrangement av en slik størrelsesorden avvikles her, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

INGEN HÅNDBALLFEST: Over 28.000 tilskuere fikk meg seg håndball-EM for herrer i Trondheim i januar. Det blir ikke noe nytt mesterskap der i år. Foto: Illustrasjon / Link Arkitektur

Kolding kan ta over

Lio håper fortsatt på at mesterskapet lar seg gjennomføre.

– Det er krevende dager for tida. Verden står midt i en pandemi. Men vi vil de neste dagene gjøre det samme som vi har gjort de siste månedene: lete etter forsvarlige løsninger dag for dag. Målet er at de aktiviteter som kan la seg gjennomføre på forsvarlig vis, skal gjennomføres. Vi håper at et EM i Danmark blir en slik aktivitet, sier Lio.

Ekstra Bladet skriver at Kolding kan bli ny vertsby og overta gruppespillet som skulle spilles i Trondheim, mens Herning overtar sluttspillet.

– Vi hadde selvfølgelig gledet oss til at vi sammen med Norge skulle arrangere dette mesterskapet, sier president i det danske håndballforbundet Per Bertelsen.

Norge er i gruppe D sammen med Romania, Tyskland og Polen. 3. desember møter de norske kvinnene Polen i gruppespillets første kamp. Norge har ikke vunnet en tittel siden EM i 2016. På de fem siste mesterskapene (OL, VM og EM) er tittelen fra fire år tilbake eneste norske gull.