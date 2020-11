Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mesterskapet skal etter planen spilles i Trondheim fra 3. til 20. desember.

Det er ventet opptil 400 spillere og ledere fra sju land.

– Vi jobber med spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å ha en protokoll for et sånt stort arrangement. Det er mange tegn som tyder på at dette kan komme til å være vanskelig – å få til en protokoll når så mange mennesker skal komme og som berører så mange mennesker, sier statsminister Erna Solberg til NTB fredag.

Norges håndballforbund må gi beskjed til Det internasjonale håndballforbundet innen mandag.

KAN BLI FLYTTET: Det kan hende Silje Solberg og Stine Bredal Oftedal må juble sammen med resten av håndballjentene i Danmark i stedet for i Trondheim neste måned. Bildet fra håndball-VM i Japan i fjor. Foto: Vidar Ruud / NTB

Håper på avklaring lokalt

Mesterskapet arrangeres sammen med Danmark. Danskene har tidligere sagt at hele mesterskapet kan gå der dersom Norge ikke kan arrangere.

Direktøren i Trondheim Spektrum venter spent på en endelig avgjørelse.

– Jeg håper det blir avklart så snart som mulig. Jeg skjønner at myndighetene fortsatt vurderer det, fordi de ser an smittesituasjonen, sier Eva Annie Svendsen til NRK.

ALVORLIG: Administrerende direktør i Trondheim Spektrum, Eva Annie Svendsen, sier situasjonen for storhallen er svært alvorlig. Pengekassa kan være tom etter påske.

Redd for testkapasiteten

Helsemyndighetene i Trondheim venter også på en avklaring. Det er en viss risiko for at spillere kan komme med koronasmitte, vedgår kommuneoverlege Tove Røsstad.

– Selv om de har testet negativt 72 timer i forveien, kan de fortsatt være i inkubasjonsfasen. De vil jo være i sin egen «boble», og dermed ha liten risiko for å smitte byens befolkning. Men EM vil binde opp en del ressurser, først og fremst på testing, sa Røsstad tidligere denne uka.

Det ble gjennomført rekordhøye 8500 tester i Trondheim i forrige uke. Byen har 200.000 innbyggere.

– Vi har regnet med at det vil bli foretatt drøyt 4000 tester av spillere under et håndball-EM. Støtteapparat og mediefolk kommer i tillegg. Kapasiteten er allerede presset i dag på grunn av den sterke testøkningen de siste par ukene, og vil derfor være sterkt presset med EM, sa Røsstad.

Storhall sliter økonomisk

Trondheim Spektrum sto ferdig i fjor høst. Dette er stedet for de store arrangementer i Trondheim.

Den norske finalen i Melodi Grand Prix i februar samlet 7.500 tilskuere. Håndball EM for herrer i januar samla 28.000 tilskuere på kampdagene.

12. mars ble det forbud mot innendørs arrangementer i større grupper. Alt av kommersielle arrangementer har siden blitt avlyst.

Det fortsetter i november. Boligmessen som skulle ha starta neste uke blir ikke noe av. En større konsert med Åge Sten Nilsen og «The Show must go on» er avlyst.

Siden mars har Trondheim Spektrum hatt ei tapt inntekt på 40 millioner kroner, forteller Svendsen.

Nå kan til og med håndball-EM for kvinner ryke.

MELODI GRAND PRIX: De rakk å avvikle MGP – finalen i Trondheim Spektrum i februar i år. Storbyarenaer som dette i Norge trenger økonomisk hjelp, skriver ledelsen i Trondheim Spektrum i et brev til tre statsråder. Foto: NRK

Frykter konkurs

Konsekvensene er dramatiske, skriver Trondheim Spektrum i et brev til regjeringa:

«Det hjelper ikke med støttetiltak til kulturlivet, messe – og idrettsaktørene, dersom man i fortsettelsen ikke har arenaer og kompetanse for å gjennomføre store og publikumsrettede arrangement.»

De har heller ikke kommet godt av støtteordningene. Kommer det ikke krisehjelp er pengene brukt opp i løpet av våren 2021, står det i brevet til de tre statsrådene.

Så langt har ikke Trondheim Spektrum fått svar.

– Situasjonen er alvorlig. Vi har trådt vannet lenge nok, sier Svendsen.

– Vi kan bli nødt til å begjære oppbud.

Nye tiltak ikke nok

Regjeringa la tirsdag fram forslag til nye tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene.

De foreslår 300 millioner kroner til store arrangementer som har blitt avlyst fra 5. mars til 31. desember. Utbetalingen vil skje i første kvartal neste år.

Svendsen i Trondheim Spektrum er ikke optimistisk etter å ha hørt det som ble presentert denne uka

– Det betyr for lite opp mot det vi trenger, for å kunne trå vannet enda ei stund – før vi kan åpne for fullt.

En måneds omsetning med håndball-EM hadde derfor kommet godt med.

– Vi får tross alt en omsetning en hel måned. Det er avgjørende for hvor lenge vi kan ha åpent. Spesielt hvis det blir sånn som det ser ut, med liten eller ingen omsetning neste år, sier Svendsen.