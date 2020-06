Hamilton ut mot stjernekolleger

Lewis Hamilton har ofte undret seg over at han er den eneste mørkhudede formel 1-kjøreren. Nå etterlyser verdensmesteren at idretten hans reagerer på hendelsene i USA, skriver NTB. – Det er ikke et eneste tegn fra noen i min idrett, som selvfølgelig også er dominert av hvite mennesker. Jeg en av de få fargede menneskene, men jeg står helt alene, skriver briten i en Instagram-story.