Hun skulle bli Norges nye verdensstjerne – nå legger hun opp

– Du må bli trygg på deg selv for å komme deg godt igjennom motgang i toppidretten, og for meg har det vært en litt tøff skole. Jeg har modnet en del alle disse årene jeg har vært med, forteller Ida Marcussen.

Sørlendingen er Norges beste sjukjemper gjennom tidene. Etter at hun slo igjennom med sølv i junior-VM i 2006, fikk hun som en av få plass på friidrettslandslagets elitegruppe. Som 19-åring fulgte hun opp en 11.-plass i VM i Osaka – og poengsummen 6226 er fortsatt norsk rekord.

Deretter fulgte 10 internasjonale mesterskap på rad. Men plasseringene ble aldri bedre. Hun ble liksom aldri den «nye Carolina Klüft» mange hadde snakket om.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg har hatt en trener som har lært meg at idretten er mer enn resultatet på papiret. Det er mye annet jeg kan ta med meg videre i livet, sier hun i dag.

– Jeg føler at jeg fikk en veldig god start på karrieren, og jeg har gjort absolutt alt for å kunne komme lengst mulig og bli så god som jeg kunne med de virkemidlene vi har brukt, legger hun til.

GOD DEBUT: Ida Marcussen ble nummer 11 i VM i Osaka i 2007. Det er hennes beste plassering i et internasjonalt mesterskap. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kontroverser

Hennes belgiske trener Lukas Udelhoven mener 2013-sesongen var hennes beste og mest stabile, men synes det er vanskelig å si om de maktet å få ut makspotensialet til Marcussen.

– På en måte ja, og på en annen måte får man ikke ut noe maks i mangekamp. Hun har fått ut det som er mulig, og hun har faktisk også overprestert en del ganger. Det var ikke planlagt at det skulle blomstre så tidlig, og det er ikke som om det har vært borte, men det svinger i livet, sier han.

For tre år siden ga hun opp sjukampsatsingen. og konsentrerte seg om tresteg, og til dels lengde, i stedet. Det ble stille rundt Marcussen. Noe det absolutt ikke hadde vært tidligere.

Marcussen og Udelhoven skapte en rekke overskrifter. De kom på kant med forbundet, og brøt med landslaget i 2009. Marcussen nektet å skifte trener etter skepsis rundt treningsopplegget. De måtte avvise at de var et par etter at de bodde i telt sammen under EM-forberedelsene i 2014.

Duoen var aldri redde for å si sine meninger om hverken deres eget opplegg eller om norsk idrett generelt.

Kritisk til medisinbruk i norsk idrett

Det er de fortsatt ikke.

ENGASJERT: Trener Lukas Udelhoven i Beijing i 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Begge snakker gjerne om treningsopplegget de har så tro på, til tross for kritikken de fikk da resultatene uteble. For både Marcussen og Udelhoven har den langsiktige planen, med enkle virkemidler, alltid vært viktigere enn raske resultater.

– Vi er alle mennesker og jeg skal ikke presse ut sitronen for å få noen 100 poeng mer. Ida Marcussen er en viktig person for meg, og hun skal vare hele livet. Derfor skal vi ikke presse for mange grenser. Hvis hun blir syk for å bli bedre så er man ikke god, da er man sykt god. Hun har vært frisk og rask og det er mye viktigere for meg, sier Udelhoven.

De forteller at de aldri har benyttet seg av fysioterapi eller medisinsk oppfølging. Marcussen kaller det selv «gammeldags», men er sikker på at det har vært positivt for henne.

– I løpet av de 13 årene jeg har satset har jeg aldri hatt et medisinsk fritak. Kanskje har jeg derfor aldri heller vært skadet? Jeg tror at misbruk av medisin og medisinsk fritak er et stort problem i dagens toppidrett, og at vi derfor ser så mange utøvere som sliter med hyppige og stygge skader, mener hun.

Udelhoven har flere ganger uttalt seg kritisk til bruk av astmamedisin i norsk idrett. Nå mener han det er verre enn noen gang.

– Ja, det står jeg for. Det er ikke noe galt med å være allergiker eller astmatiker, men blir man det for å prestere på høyere nivå er man i en grå sone. Det er et dilemma, for du blir syk av å bli bedre med de medisinen du tar. Vi har dopingregler for å stoppe sånn. De fritakene som finnes i dag er egentlig doping på resept, og det er tragisk, sier han.

– Tøffere å takle for meg

VM I 2015: Ida Marcussen endte på 25.-plass i sjukamp i VM i Beijing. Her står hun ved siden av vinneren Jessica Ennis-Hill fra Storbritannia. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Marcussen er klar over at treneren hennes har en sterk personlighet. Hun tror også at det har ført til at det har blitt såpass mange kontroverser i løpet av de 13 årene hun har holdt på. At de i perioder heller ikke fikk suksess med opplegget, gjorde at hun kunne føle seg alene.

– Han har kunnet smile av det, men for min del så har det kanskje vært litt tøffere underveis å takle at det er mye storm rundt en person som er treneren din. Det er ikke så moro, for det er ikke så mange som kjenner ham så godt og da ikke helt vet hva de snakker om. De virket som det var personlig noen ganger. Idrett skal jo handle om å ha det gøy, så det var synd, sier friidrettsutøveren, som påpeker at hun har respekt for andres meninger.

– Det er min oppgave å være såpass trygg på meg selv at man ikke lar seg påvirke av andre menneskers synspunkt. Det beste er å ha noen tett på seg som støtter en og sterke ledere rundt seg. I perioder har jeg vært heldig, og i perioder har jeg vært åpen målskive. Jeg har hatt treneren min, men han har også vært en målskive.

Gir seg og blir trener

Udelhoven har derimot lagt kritikken bak seg, og tar helst med seg det positive.

– Å være i det offentlige har både fordeler og ulemper. Man kan meninger som inspirerer andre, som at vår idrettssatsing var bærekraftig, helseorientert, det er trening og lek i det, og det vil jeg gjerne ha meninger om. Det er media en del av. Ulempen er at man kan bli hetset for det, men det tåler vi. Det er ikke personlig ment, selv om det kan bli litt tøft med noen overskrifter, mener han.

NY UTFORDRING: Ida Marcussen ble nummer to i lengde i NM for to år siden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Denne helgen avslutter hun karrieren med å delta i tresteg og lengde under NM på Hamar, hvor målet er personlig rekord og da kanskje medalje. Så skal hun ta fatt på jobben som blant annet trener i Våg Friidrett, hjemme på Sørlandet.

– Det jeg husker best og er mest takknemlig for, at jeg har fått reist rundt hele verden og blitt kjent med land og kulturer. Det hadde jeg sannsynligvis ikke kunnet oppleve om jeg ikke hadde satset på idretten, sier Marcussen.

– Jeg har levd en drøm, men det er en tid for alt. Jeg er jo blitt mer realistisk de siste årene, og har ikke den samme sulten som da jeg var 17, 18, 19 år gammel. Selv om det er litt vemodig så gleder jeg meg også.