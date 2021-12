Hylles av en hel sjakkverden etter rekordpartiet

– Utrolig parti. 7 timer og 45 minutter med dyp konsentrasjon på det høyeste nivået, skriver sjakklegenden Garry Kasparov på Twitter.

– Husk på dette når du hører at sjakk ikke er en sport, eller at fysisk form ikke er så viktig. Eller når de sier at langsjakken er død, fortsetter Kasparov.

Magnus Carlsen gikk fredag kveld seirende ut av det sjette VM-partiet etter vanvittige 136 trekk mot russiske Jan Nepomnjasjtsjij.

ROSER CARLSEN: Tidligere verdensener Garry Kasparov hyller rekordpartiet til Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij. Foto: CARLOS COSTA / AFP

Aldri før har et VM-parti hatt flere trekk. Den forrige rekorden var på 124 og ble satt da Viktor Kortsjnoj spilte mot Anatolij Karpov i 1978.

– Huhhh

Det intense sjakkdramaet i Dubai fikk en hel sjakkverden til å måpe – og på Twitter tok det selvfølgelig helt av.

– Parti 6. For en utrolig «fight» vi fikk. 7 timer og 40 minutter. Huhhh, skriver Judit Polgár, stormester og tidligere toppspiller, på Twitter.

– Det episke partiet mellom Magnus Carlsen og Nepomnjasjtsjij varte lenger enn hele serien «The Queen's Gambit» på Netflix, skriver sjakkprofil Olimpiu G. Urcan til sine drøye 20.000 Twitter-følgere.

– Kan ikke huske et lignende drama

Sjakkekspert Torstein Bae kommenterte dramaet trekk for trekk i NRKs studio. Han fikk se både Carlsen og Nepomnjasjtsjij i intens tidsnød og en «sjakkpil» som suste fra side til side. De to VM-duellantene gjorde begge store tabber, men overså hverandres feilskjær.

– Jeg kan ikke huske å ha vært med på et lignende drama i VM-sammenheng. Det var en nådeløs seiersjakt fra Magnus, sier Bae og legger til:

– Det var et absolutt høydepunkt når det gjelder sjakk på TV. Det var helt fenomenalt.

Den norske eksperten tror vi får et helt annet kampbilde i resten av VM.

– Denne seieren åpner matchen på en helt annen måte. «Nepo» har ikke så mange partier med hvite brikker igjen, men må allerede på lørdag prøve å slå tilbake. Da vil det også åpne seg nye muligheter for Magnus som bare vil prøve å tette igjen, sier Bae.

Lørdag spiller Carlsen med svarte brikker. Du kan følge partiet fra klokken 13.15.