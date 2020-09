– Eg prøvde hardt å ikkje grine. For meg er det uverkeleg og veldig følsamt at dei blir rørt av det eg gjer. Det eg gjere er ingenting mot det eg kunne gjort, svarte den japanske 22-åringen, med to sigrar i WTA-turneringa, til nyheitsbyrået Reuters.

For dei spesialsydde munnbinda har vakt oppsikt i årets turnering av US Open i New York.

Då den japanske tennistjerna tok seg vidare til semifinalen i turneringa i går bar ho eit munnbind med George Floyd sitt namn på.

Tidlegare i den prestisjetunge turneringa har ho bore munnbind med namna til mellom annan Trayvon Martin, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor og Elijah McClain.

Alle afroamerikanarar som er blitt drepne i USA.

Rørt av videohelsing

I ein video frå mora til Trayvon Martin, 17-åringen som i 2012 vart drepen på gata i Sanford i Florida, takka dei verdsstjerna for måten ho hylla fleire av Black Lives Matter-offera på.

RØRT: Tennisstjerna Osaka frå Japan fekk rørande videohelsing av foreldra til to av dei drepne afroamerikanarane. Foto: Robert Deutsch / Reuters

– Takk for at du representerer Trayvon gjennom bruk av di maske. Vi takkar deg frå heile vårt hjarte, sa ho i ein video til nyheitsbyrået ESPN.

Det same gjorde faren til Ahmaud Arbery. Den 25 år gamle afroamerikanaren vart forfølgt og skoten medan han var ute og jogga nær Brunswick i Glynn County i Georgia.

– Takk for støtta til vår familie. Gud velsigne deg for det du har gjort, sa Marcus Arbery.

Videohelsingane vart synt fram for Osaka i eit intervjuet med ESPN. Ho vart tydleg prega av hyllesta frå foreldra til drapsoffera.

– Det betyr mykje. Dei er så sterke. Eg veit ikkje kva eg ville gjort i deira situasjon. Eg føler eg kan gå føre og spreie bevisstheit, men det kan ikkje dempe smerta deira.

Trenaren er imponert

På sosiale medium har det heller ikkje mangla på hyllest. På hennar eigen Twitter-konto har ho sjølv lagt ut både bilete og refleksjonar.

– Eg lurer på om det eg gjere når så mange folk som eg håpar. Eg prøvde halde det for meg sjølv, men etter å reflektert i etterkant gret eg svært mykje. Styrken og karakteren begge desse foreldra har synt er utanfor mi fattevne. Elskar dere begge, skriv ho.

Tidlegare tennisspelar og trenar for Osaka, belgiaren Wim Fissette, er ikkje overraska over at hans stjernespelar har valt å nytte tennisturneringa til dette formålet.

IMPONERT: Trenar Wim Fissette meiner det er viktig at stjerner som Naomi Osaka er gode rollemodellar både på og utanfor bana. Foto: Matthew Stockman / AFP

– Det hjelper ho definitivt og gir ho meir energi. Sjølvsagt er ho alltid motivert for å nå langt i Grand Slam-turneringa og ho vil vinne den. Men dette er ein ekstra motivasjon. Vi støttar ho og eg veit kor viktig dette er, seier 40-åringen til Reuters.

Han peikar på at det er viktig at stjerner som Naomi Osaka er gode forbilde både på og utanfor bana.

– Eg synst det er vedunderleg at ho gjere dette og eg er veldig stolt over ho.

Sjølv seier Osaka at det er tilfeldig kven av offera ho har brukt namnet til i dei ulike kampane. Ho kom også med eit spark til media.

– Nokon gonger syner nyheitene berre ei side av saka. Gjer research før de seier noko om nokon.