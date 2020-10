Hvor viktig er Van Dijk for Liverpool?

Det var det siste som skulle skje Jürgen Klopp.

Lørdag gikk Virgil van Dijk av banen mot Everton med det som skulle vise seg å være et skadet korsbånd. Slike skader tar gjerne rundt åtte måneder å lege.

Det er godt mulig at 29-åringen er ute for resten av sesongen.

Slik så det ut da van Dijk pådro seg en korsbåndsskade, som er en av de mest alvorlige kneskadene man kan få. (Video med tillatelse fra TV 2) Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da van Dijk pådro seg en korsbåndsskade, som er en av de mest alvorlige kneskadene man kan få. (Video med tillatelse fra TV 2)

Få tviler på at Liverpool vil savne verdens beste midtstopper. Samtidig er det vanskelig å si akkurat hvor stort savnet vil bli.

Når spisser er skadet, kan vi måle tapet i tall og statistikk.

Når stoppere er skadet, er prosessen langt mer komplisert.

Takler nesten aldri

Grunnen er at spisser og vinger bidrar med ting som kan telles. De skaper sjanser, de skyter, de scorer og legger opp til mål.

Analytikere kan lage formler som måler kvaliteten og verdien på hver av disse hendelsene.

Altså kan verdien til en spiss i stor grad oppsummeres med et par tall.

En annen enkel måte å gjøre det på, er å se på hva en spiss vanligvis tilfører laget. Mohamed Salah leverer for eksempel mellom 20 og 25 mål og rundt 10 målgivende per ligasesong. Blir han skadet, vil Liverpool savne disse bidragene.

Selv prestasjonene til defensive midtbanespillere kan måles på antallet taklinger, treffsikkerheten på pasningene og lignende. Sidebacker kan bedømmes på innlegg og sjanser skapt.

Men det samme gjelder ikke for stoppere.

RASK: Virgil van Dijk er så rask at han nesten aldri behøver å gå inn i taklinger Foto: Dado Ruvic / Reuters

Noen statistikker er viktige: hvor ofte de vinner sine hodedueller, hvor ofte de treffer på pasningene. Men slike kategorier kan også være misvisende.

Man skulle for eksempel tro at de beste stopperne takler ofte. Van Dijk takler nesten aldri, fordi han er rask nok til å løpe motstanderne opp uten å måtte risikere å lage frispark. Det er blant annet derfor han kun har fire gule kort på 95 ligakamper for de røde.

Ting som posisjonering, kommunikasjon og lesing av spillet dukker heller ikke opp i statistikkene.

Så hvordan kan vi bedømme Van Dijks verdi?

Forsvarssjefen

Det første er å se på hvordan Liverpool har spilt med Van Dijk på laget.

Det er lett å glemme at forsvaret lenge var Klopps hovedproblem. Høsten 2017 slapp Liverpool inn 16 mål på de første ni ligakampene, deres høyeste antall baklengs på det stadiet av sesongen siden 1964/65.

Så, i desember, kjøpte de Van Dijk. I hans første 20 ligakamper slapp de inn 12 mål.

Siden det har nederlenderen spilt to fulle sesonger på Anfield. Liverpool har levert to av de beste ligasesongene i Premier Leagues historie, med 97 og 99 poeng. De har nådd to mesterligafinaler og vunnet én av dem.

I løpet av denne perioden har Van Dijk startet 93 ligakamper på rad. Av de mange faktorene som har gjort Liverpool til et av verdens beste lag – blant dem kjøpene av Alisson og Fabinho – har Van Dijk vært den viktigste.

Van Dijks ferdigheter berører flere deler av spillet enn man skulle tro. En av de mest åpenbare er dødballer.

Cornere og frispark har vært en stor del av Liverpools suksess, og Klopp terper på det i så stor grad at han har ansatt en egen spesialist på innkast. Mannen det siktes på, er nesten alltid Van Dijk, som har scoret 10 ligamål.

DØDBALL: Van Dijk dominerer i lufta både i forsvar og angrep Foto: Paul Ellis / AFP

Rollen hans på defensive dødballer er enda mer åpenbar. Etter at han gikk av banen i helgen, scoret Everton med to headinger.

Setter forsvaret høyt

Videre vil Klopp måtte justere angrepsspillet, for ingen av stopperne hans slår like presise langpasninger som det Van Dijk gjør.

Høyden på forsvarslinjen må også revurderes. Klopp har lenge satt forsvaret høyt i banen, fordi han vet at Van Dijk vil løpe opp og dunke bort de fleste spissene han møter.

Innen juni i fjor hadde faktisk Van Dijk spilt 64 strake kamper uten å bli forbipassert. Det er en statistikk som sier litt om kvaliteten hans.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den høye forsvarslinjen påvirker resten av laget. Den gjør at spissene kan presse høyt, uten at det blir for store avstander mellom lagdelene – en fundamental del av Klopps strategi.

Om Klopp nå må senke forsvaret, vil det påvirke hele den defensive strukturen.

I tillegg vil forsvaret trenge en ny sjef som kan organisere sine medspillere. Her vil Van Dijk savnes som en leder, visekaptein og kommunikator.

Igjen har ikke Klopp en spiller som er halvparten så god på dette som Van Dijk. Når en stopper er så suveren at han ser ut til å spasere gjennom storkamper, uten så mye som en svettedråpe på pannen, er savnet dømt til å bli stort.

Om én statistikk gjenspeiler Van Dijks verdi, så er det kanskje den som avisen The Guardian nylig nevnte: I løpet av hans to fulle sesonger på Anfield har Liverpool vunnet 75 prosent av kampene han har startet og 40 prosent av de han ikke har startet.

I en sesong som ser ut til å bli jevn og uforutsigbar, kan Van Dijks skade fort koste Liverpool tittelen.

To stoppere igjen

Hvordan skal de klare seg uten ham?

Minnet går tilbake til situasjonen i Manchester City forrige sesong. I deres fjerde ligakamp fikk de en alvorlig skade på Aymeric Laporte, lagets beste stopper, som har en strøken pasningsfot og en fart som gjør at forsvaret kan stå høyt.

I Citys første kamp uten Laporte tapte de 3–2 mot bunnlaget Norwich. City slapp til slutt inn 12 mål flere enn sesongen før og tok 17 poeng færre.

Det som nå vil bekymre Klopp, er at Liverpool slapp inn syv mål mot Aston Villa, og tre mål mot Leeds noen uker før det, med Van Dijk. Det er åpenbart noe som skurrer.

BEKYMRET: Manager Jürgen Klopp vet hvor mye Virgil van Dijk betyr for Liverpool Foto: Paul Ellis / AFP

Tyskeren har kun to stoppere med erfaring i stallen: Joe Gomez og Joël Matip. De to har aldri startet en kamp sammen i midtforsvaret før.

Alternativet er å flytte midtbaneankeret Fabinho ned som stopper, noe Klopp gjorde med stor suksess i seieren (2–0) borte mot Chelsea i september.

Likevel er situasjonen kritisk, og det er spesielt surt for Klopp at Van Dijks skade kom så kort tid etter at overgangsvinduet stengte. Nå lurer hele fotballverden på hvordan Liverpool vil se ut nå som den største bærebjelken er borte.

I beste fall vil lagstrukturen kun bli svekket.

I verste fall vil forsvaret falle sammen.