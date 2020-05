Hva om spillerne ikke vil spille?

Birger Verstraete er ikke den største stjernen i europeisk fotball, men i helgen havnet han i nyhetsbildet for å ha sagt noe kontroversielt.

– Jeg vil at alle skal være friske før vi spiller fotball igjen, sa han til VTM.

Belgiske Verstraete spiller for Köln, et lag i den tyske toppdivisjonen, som kan bli den første store ligaen i Europa til å starte opp igjen. Alle ligaene har vært suspendert siden mars, men Bundesliga skal ifølge Reuters få starte opp igjen 15. mai.

SKEPTISK: Birger Verstraete på vei ut fra Köln sitt treningsanlegg mandag, etter at klubben annonserte at to spillere og en fysioterapeut har testet positivt på koronaviruset. Foto: THILO SCHMUELGEN / Reuters

Oppladningen har ikke vært perfekt. Fredag testet to spillere og en fysioterapeut i Köln positivt for korona. Kun de smittede ble isolert, mens resten av laget trente videre.

Redsel og «galskap»

Verstraete sa det var rart at ikke hele stallen ble satt i karantene, og kalte Bundesliga «uansvarlig». Selv vil Verstraete neppe dø av viruset. Men kjæresten hans har hatt hjerteproblemer og er i risikogruppen.

– Jeg kan ikke si at jeg er fokusert på fotballen, sa Verstraete.

Verstraete er ikke alene om å bekymre seg. Mens noen spillere kribler etter å komme i gang igjen, lever andre liv hvor smitte kan få store konsekvenser.

– De fleste spillerne er redde. De har familier. De har barn, babyer og foreldre, har Manchester City-stjernen Sergio Agüero sagt til TV-programmet El Chiringuito.

– Det er galskap å starte opp igjen før vi har funnet en vaksine, sa West Hams playmaker Manuel Lanzini til Radio Continental tirsdag.

KALLER DET GALSKAP: West Hams Manuel Lanzini føler seg ikke klar for Premier League-spill ennå. Foto: Rui Vieira / AP

Man skulle kanskje tro at slike uttalelser kom til å hindre fotballens comeback. Det er tross alt spillerne som står i sentrum. Men det er ikke de som kontrollerer fotballen.

Og interessene bak en snarlig oppstart, er enorme.

Ligaene vil tilbake

Overalt i Europa kjemper klubber for å overleve. Bundesligas daglige leder, Christian Seifert, har sagt at om sesongen ikke fullføres, vil det koste klubbene rundt 8,4 milliarder kroner i tapte TV-penger. Halvparten av lagene i tysk andredivisjon kan gå konkurs.

Toppseriene i Spania og England vil tape enda mer. Begge har planer om å starte opp igjen i juni.

En snarlig oppstart vil være godt nytt for klubbene (som får TV-pengene), ligaene (som får fullført sesongene), UEFA (som kan få sine turneringer i gang igjen) og TV-selskapene (som kan få fotball tilbake på skjermen).

Ligaene kan også si at de har myndighetene på sin side. Spanias toppliga har fått ja fra regjeringen, og i Tyskland forventes det, som nevnt, godkjenning onsdag for start allerede 15. mai.

Så de spillerne som er skeptiske til å spille igjen, utgjør ikke akkurat en del av flertallet.

Men det betyr ikke at de ikke har et poeng.

Det finnes en risiko

Det er tross alt ingen som vet om Bundesliga gjør rett i å starte opp igjen nå.

Forrige uke avlyste den franske regjeringen alle sportsarrangementer frem til september, noe som var kroken på døra for Ligue 1. Nederlands toppliga er kansellert. Det samme kan skje med den i Belgia.

TV-pengene i Nederland og Belgia er verdt langt mindre enn i land som Tyskland og England.

I TRENING: Bayern Münchens trener Hansi Flick snakker med spillerne sine under tirsdagens treningsøkt. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Bundesliga planlegger systematisk testing av spillerne, men de har så vidt begynt. Da de gjorde mer enn 1700 tester av spillere i de to øverste divisjonene forrige helg, var 10 positive, offentliggjorde DFL. Ingen av de 10 skal ha vist symptomer. Og det kommer stadig nyheter om flere positive tester.

Spillerne skal gjennom svært mye før sesongene er ferdig. I Premier League skal det spilles 92 kamper fordelt på 20 stadioner landet rundt. Spillerne må reise og trene intenst i minst to måneder. De skal takle og markere hverandre tett.

Dette skal skje i et land for folk oppfordres til å holde en avstand på to meter.

Vil testingen virke? Det finnes ingen garantier. FIFAs fremste lege, Michel d’Hooghe, har fortalt BBC at han er skeptisk til at fotballen skal starte opp igjen allerede nå.

– Det finnes en risiko, og konsekvensene er ikke små, sa D’Hooghe.

Vil ikke sette familien i fare

Og så lenge det finnes en risiko, kan man forstå spillerne som nøler.

At de risikerer sin egen helse, er ille nok. Man kan ikke utelukke at noen av dem har underliggende helseproblemer. Få profesjonelle spillere har dødd på banen, men det har skjedd.

Likevel er det faren for å smitte familiemedlemmer som ser ut til å bekymre spillerne mest.

BEKYMRET: Bournemouths Simon Francis, her i kamp mot Burnley, har snakket om usikkerhet. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Bournemouth-forsvareren Simon Francis har fortalt The Times at tre-fire av lagets spillere har familiemedlemmer med helseproblemer. James Chester, en forsvarer for Rotherham, skrev for The Athletic denne uken at han har en gravid kone og en gutt på ett år.

– Jeg vil ikke sette dem i fare om vi begynner å spille igjen, skrev Chester.

Og i spanske Eibar har spillerne og trenerne gått ut med en felles erklæring om at de er redde, melder AP.

– Vi er bekymret for at vi ved å gjøre det vi elsker mest kan bli smittet selv, deretter smitte våre familier og venner og bidra til en ny oppblomstring av epidemien, med de forferdelige konsekvenser dette vil medføre for befolkningen, lyder uttalelsen tirsdag kveld.

For flere spillere, som Chelsea-stopperen Antonio Rüdiger, ser også et større bilde.

– Hvis vi fortsetter å spille selv om det er farlig, og vi ignorerer at folk dør verden rundt, så vet jeg ikke om det er noe samvittigheten min kan godta, har han sagt til ZDF.

Skal betrygge spillerne

Kanskje vil noen fans fnyse av slike uttalelser. De beste spillerne tjener fire millioner kroner i uken; det skulle bare mangle at de jobbet for pengene. Kanskje vil noen klubber si det samme.

Men bak fasaden er fotballspillere vanlige mennesker med familier. Dessuten er det på langt nær alle som tjener fire millioner i uken. Europas toppligaer vil sette tonen for de lavere divisjonene, hvor spillere tjener langt mindre.

STENGT ANFIELD: Premier League har vært stanset siden 13. mars. Foreløpig vet man ikke når – eller om – sesongen kan fullføres. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Det finnes en klar fare for at flere presses til å spille, selv om de ikke vil. The Times skriver at den britiske regjeringen skal møte medisinske eksperter og administratorer fra ulike sporter for å finne tiltak som skal betrygge spillerne. De vil slite med å overbevise alle.

Og hva skjer om et lag som slåss mot nedrykk får høre at stjernespissen er redd for å spille?

Da Verstraete sa sin mening, publiserte Köln en sak hvor de korrigerte noen av uttalelsene og sa at avgjørelsen om å ikke sette stallen i karantene hadde blitt tatt av lokale helsemyndigheter.

Saken inkluderte sitater fra Verstraete, som sa at «følelsene» hadde tatt overhånd og at han burde konsultert klubbens lege før han sa noe. Uansett viste hendelsen at Verstraete var bekymret, og kjæresten hans har nå dratt til Belgia.

Da viruset brøt ut i Europa og flere av de store ligaene nølte med å stoppe kampene, ble fotballen beskyldt for å sette penger foran helse.

Dette er i ferd med å bli et nytt eksempel.