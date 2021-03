– Sverige gjorde jo et veldig bra mesterskap og reiste hjem med veldig mange medaljer. Men jeg satt på rommet, rakk til og med å bli syk, og så fikk jeg heiet fram Jens (Burman) til nesten en pallplass. Det har vært veldig blandede følelser. For meg som skiløper har det vært den absolutt tøffeste uken i mitt liv, sier Linn Svahn til NRK.

Hun prøver likevel å ikke svartmale:

– Samtidig har jeg jo som person hatt det veldig bra, for det har vært sol, jeg har vært i et fint miljø og jeg har spist kake hver dag. Vi kjører jo «pallkake» i den svenske leiren. Så i stedet for medaljer, kommer jeg hjem med hull i tennene. Det var ikke det jeg hadde sett for meg. Men jeg overlevde, sier hun humoristisk.

Vi spoler raskt tilbake til 25. februar. Svahn var stor VM-favoritt i sprint, men måtte ta til takke med 11. plass.

– Jeg vil helst bare gå herfra, sa hun til SVT etter å ha blitt slått ut i semifinalen.

TILBAKE: Linn Svahn er klar igjen, både for å konkurrere og for å snakke med media. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Utrolig skuffet

Resultatet var ikke i nærheten av å innfri forventningene hun hadde på sine skuldrer.

– I november, desember og januar framsto hun som et av de sikreste gullkortene i VM generelt. Hun var storfavoritt på sprinten, hun hadde lekt med konkurrentene. Og hun var selvskreven ankerkvinne i lagsprint og stafett, der Sverige var favoritter, sier Torgeir Bjørn.

NRKs langrennsekspert mener 21-åringen var like stor favoritt blant kvinnene som Johannes Høsflot Klæbo var blant mennene.

Linn Svahn fikk ikke gå noen av lagkonkurransene og har ikke sagt noe til media etter VM-nedturen.

Ikke før hun fredag formiddag møtte NRK og den svenske avisen Expressen etter trening i Engadin, der verdenscupfinalen i langrenn arrangeres denne helgen.

– Jeg var utrolig skuffet, og i sånne situasjoner vet jeg at det kan være best at jeg får gå og roe meg ned litt, og puste og sortere ut hva jeg tenker før jeg går og prater med alle. Så ble det veldig lang tid, to uker, for dette er første gang jeg snakker når jeg står her og snakker med dere, sier Svahn til NRK.

HER SKULLE SVAHN VÆRT: Linn Svahn satt på hotellet da Jonna Sundling og Maja Dahlqvist fikk høre «Du gamla, du fria» etter lagsprinten. Lagvenninnene fikk gull, Svahn fikk bare gullkake. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Liker ikke å bli benket

VM-sprinten oppsummerer hun veldig enkelt.

– Jeg slo til og med årets dårligste konkurranse på årets viktigste konkurranse. Mer enn det trenger jeg kanskje ikke å si.

Før intervjuet har hun kjørt noen ordentlig tøffe drag i løypa som skal benyttes i morgendagens 10 km klassiske fellesstart i Silvaplana, noen kilometer utenfor St. Moritz. Sammen med Johanna Hagström og Maja Dahlqvist testet hun også oppløpet og diskuterte detaljer.

Hun virket tent og fokusert, noe hun selv kan bekrefte.

– Jeg liker ikke å stå på sidelinjen eller å være benket, så det er veldig trivelig å få konkurrere, sier Svahn.

– Svensker åler ikke favorittstempelet

Hun aksepterer riktig nok vrakingen til de to lagkonkurransene og innser at Sverige hadde bedre kandidater. På lagsprinten tok lagvenninnene gull, mens stafetten ble en gedigen svensk nedtur.

– Jeg sa vi var favoritter, men man vet jo aldri før man har gått. Norge feide oss jo av banen, erkjenner Svahn, som så løpet på hotellrommet.

– Det var sterkt gjort av dem, og da må vi bare prøve å slå tilbake neste år. Det virker jo som vi svensker ikke tåler favorittstempelet, for det er da vi mislykkes. Så det er kanskje bra å lempe det over til Norge før OL.

– Ikke så gal som man kan tro

Linn Svahn forteller at hun fikk hjelp av sin personlige trener Ola Ravald, venner og familie til å bevare fatningen da det meste var mørkt.

– Jeg ikke så gal som man kan tro. Jeg slår ikke i stykker hotellrommet, selv om man hadde lyst. Men jeg har ikke gjort det. Det er bare å knytte neven og se til at man tenner litt ekstra revansjeglød, og så får man slå tilbake, hardt mot hardt, sier hun.

Torgeir Bjørn understreker at skulderskaden Svahn pådro seg da hun falt i Ulricehamn 6. februar skapte en viss usikkerhet før VM, og at det kan ha påvirket innsatsen.

GOD FØR VM: Linn Svahn henviste Therese Johaug til andreplass på fellesstarten i Falun før VM. Men i Oberstdorf var det bare Therese Johaug som kunne juble. Foto: FREDRIK SANDBERG / AFP

– Vi så i lagsprinten dagen etter i Ulricehamn at hun slet på oppløpet. Og hun fikk ikke gjennomført den opprinnelige treningsplanen inn mot VM. Noe skjedde med Linn Svahn, konstaterer Bjørn.

Imponert over Johaug

Svahn legger ikke skjul at skulderen har vært en utfordring, og at hun først nå kan bruke overkroppen helt som normalt. Nå er hun spent på om hun er god nok til å utfordre Therese Johaug i verdenscupfinalen.

Den svenske 21-åringen er nemlig mektig imponert over den norske VM-dronningen.

– Jeg tror ikke vi har sett noen skiløper som har gått så bra i et mesterskap som Johaug gjorde. Så om vi ser hennes rygg, det blir spennende å se. Hun kan gå i ensom majestet rundt her selv om løypa er som den er, tilpasset mine kvaliteter. Hun er ikke bare ett hakk over oss andre, men flere, sier Linn Svahn.