– Jeg har ingen smerter i ryggen og kan trene som normalt, sier Charlotte Kalla.

– Jeg kjenner forskjell. Det kan merkes tydelig når man går i trappen, man begynner å småspringe uten å tenke på det. Jeg føler meg glad og energisk, det er fine tegn, sier Frida Karlsson.

– Jeg har fått sykt bra hjelp fra legen og fysioterapeuten, så ganske fort fikk vi fikset skulderen såpass bra at jeg har kunnet trene. Og jeg er ikke urolig for at den kommer til å spøke mot meg, sier Linn Svahn.

De sitter på hvert sitt rom på hotellet der den svenske VM-troppen er samlet til VM-oppkjøring i Saxnäs og gjør nettbaserte intervjuer på samlebånd.

På et fjerde rom sitter Ebba Andersson og peker på Therese Johaug som den store favoritten på de tre distanserennene i VM.

– Kommer ikke til å påvirke meg

Men de som trodde at Sveriges kvinnelag i stafett kommer skadeskutt til VM i Oberstdorf, må altså tro om igjen. Tvert imot råder optimismen med tanke på å forsvare stafettgullet fra Seefeld.

Krisen er avblåst og alarmen skrudd av.

Den av dem som kanskje fortsatt sliter litt, er Linn Svahn – som sannsynligvis blir stafettankerkvinnene.

– Jeg har måttet tilpasse meg, sier hun om skulderskaden hun pådro seg da hun falt i Ulricehamn for halvannen uke siden.

Men når hun står på startstreken som på sprinten neste torsdag, vil hun ikke høre snakk om skulderen. Og hun har definitivt ikke tenkt å ta hensyn til den underveis, av frykt for en ny smell.

– Når jeg står der, kommer jeg ikke for fem øre til å tenke på skulderen. Det kommer ikke til å påvirke meg eller gjøre meg urolig, sier Svahn.

VERDENSMESTERE: Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kalla og Stina Nilsson sørget for svensk stafettgull i Seefeld. Nå har Nilsson byttet idrett, men i Linn Svahn har Sverige en like farlig ankerkvinne. Foto: Tore Meek / NTB

Blir sint

Derimot kommer hun selvsagt til å unngå et nytt fall. Det er ofte litt sånn med Linn Svahn – enten så vinner hun, eller så havner hun i trøbbel.

– Sprint er veldig tett, det er høye hastigheter, det er mye utfordringer. Men jeg skal jobbe for ikke å sette meg i situasjoner som leder til en krasj. Det fins alltid en risiko for å gjøre det, men det fins også veldig gode muligheter for å ikke krasje, påpeker hun.

– Hva gjør det med deg når du ikke lykkes og rullegardinen går ned?

– Jeg vil jo veldig mye, og jeg blir veldig sint når det ikke går min veg. Men da tenker jeg sånn at dette er brensel til ilden, og så forsøker jeg å gjøre «stordåd» neste gang, så det veier opp, så jeg går enda litt fortere, sier Linn Svahn.

– Ikke overtrent

Frida Karlsson reiser til Oberstdorf med ambisjoner om å gjøre det minst like bra som da hun som junior tok gull (stafett), sølv (10 km) og bronse (30 km) i Seefeld for to år siden.

LOVER KAMP: Svenskene peker på Therese Johaug som VM-favoritt, men Frida Karlsson har ikke tenkt å gi seg uten kamp. Foto: Emmi Korhonen / AP

– Man vil jo ikke gjøre det dårligere, konstaterer hun.

Karlsson er tydelig på at rapportene i svenske medier om overtrening var vesentlig overdrevet.

– Jeg har ikke vært overtrent. Det kan vi ikke si. Jeg har vært belastet, og det er en del av planen, at jeg skal være litt belastet for å kunne hvile og få superkompensasjonen når det gjelder, sier hun.

– Og når skal superkompensasjonen inntreffe?

– Jeg planlegger til skiatlon, sånn omtrent. Den dagen skal alt stemme, og så skal den holde gjennom mesterskapet, smiler Frida Karlsson.