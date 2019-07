– Jeg ble syk litt før EM i fjor. Det ble bare verre og verre. Jeg fikk beskjed av legene om at det ville gå over i løpet av to uker eller en måned, men det gjorde det ikke, sier Runa Lillegård til NRK.

Fortsatt har ikke mageproblemene til den unge Lyn-spissen, som nå deltar i U19-EM i Skottland med det norske landslaget, resultert i en konkret diagnose.

– Å skulle gå ut på banen og spille og gi alt, samtidig som du føler deg helt grusom ... Det har vært veldig tøft, forteller spisstalentet.

Flyttet fra Alta

Som 16-åring flyttet hun fra Alta til Oslo for å begynne på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum. Der begynte karrieren for alvor å blomstre - til tross for smertene som har plaget henne.

– Vi har ikke funnet ut hva det er. Jeg har tatt masse tester og ingenting viser egentlig noe som helst. Jeg har gått på et diettopplegg. Det har hjulpet en del, og så tror jeg det bare har blitt bedre av seg selv, sier hun.

Denne sesongen har 18-åringen markert seg med fire mål på elleve kamper for Lyn, inkludert det avgjørende målet da Lyn slo byrival Vålerenga 1–0 i vår.

– Når jeg skulle satse, så måtte jeg satse ordentlig. Da følte jeg at mulighetene ikke var så gode på lang sikt i Alta. Da var det bare å ta steget, forteller Lillegård.

Men problemene i mageregionen dukket opp, og forblir et mysterium. Da har det vært tøft å bo så langt fra familie og barndomsvenner.

– Du føler deg så sykt mye mer alene når du opplever noe sånt og ikke har familie i nærheten som kan være der for deg.

MATCHVINNER: Her avgjør Lyns Runa Lillegård byderbyet mot Vålerenga.

– Gjort en veldig god jobb

Landslagstrener for J19, Nils Lexerød, skryter av hvordan Lillegård har håndtert sykdomsproblemene.

SKRYTER AV LILLEGÅRD: J19-landslagstrener Nils Lexerød. Foto: Johan Bull / NRK

– Det er veldig gledelig å se modningen Runa har hatt det siste året. Ved hjelp av støttespillere både i klubb og rundt landslaget har hun gjort en veldig god jobb med å håndtere utfordringene hun har hatt.

Lillegård mener sykdommen har gjort henne til en sterkere spiller.

– Jeg vet at hvis jeg har dårlige dager, som jeg kan ha iblant og i lange perioder, så er det ikke farlig. Jeg vet at jeg kan prestere godt selv om jeg ikke føler meg så bra, sier landslagsspissen.