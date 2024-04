– Hva er det de driver med? Hva er det de har i drikkevannet? Det er virkelig ikke bra. Å ryke for Fløy i første runde er virkelig ille, sier NRK-ekspert Alexander Schau.

For under ett år siden stod Sandefjord for fjorårets cupbombe i den første runden av Norgesmesterskapet.

Da tapte eliteserielaget mot 3. divisjonslaget FK Eik Tønsberg etter straffesparkkonkurranse.

Onsdag skjedde det igjen.

Sandefjord var på besøk hos Fløy, og 2. divisjonslaget imponerte. Det stod 0–0 til pause, og etter 63 minutter smalt det.

Etter et brudd på midtbanen endte Fløys Sindre Osestad alene med keeper, og der var han iskald og sendte hjemmelaget i ledelsen.

– Det var veldig deilig. Det er klart det er imponerende. Cup er cup, sier målscorer Osestad.

Fløy holdt hele veien inn, og går dermed videre i cupen.

– Det er helt vilt, sa Schau.

Torvastad rystet Haugesund

Den andre bomben smalt hos Haugesund. 4. divisjonslaget Torvastad holdt eliteserielaget til 0–0 til pause. Og bare minutter ut i den andre omgangen tok hjemmelaget ledelsen.

Fredrik Lippestad satte inn 1–0 for Torvastad, og ekspertene i NRKs studio måpte.

– Det er ikke mulig. Det går ikke an. Den kampen må snus. Et 4. divisjonslag kan ikke slå ut et eliteserielag. Forskjellen er for stor, sa tidligere Brann- og Ålesund-spiller Jonas Grønner.

Grønner fikk rett i spådommen. For knappe kvarteret senere utlignet Haugesund ved Jong-Min Seo.

– Eliteserielag skal ikke kunne tape

4. divisjonslaget Sarpsborg FK var det første laget som sjokkerte. For kun etter tre minutter gikk de opp til 1–0 mot eliteserielaget med nesten samme navn: Sarpsborg 08.

– Eliteserielag skal ikke kunne tape mot et lag fra 4. divisjon. Det er som om en Lada skal vinne ett formel 1-løp, sa fotballekspert Jonas Grønner i NRKs cupsending.

Badr Rahhaoui sørget for målet, og etterpå tok det fyr blant både spillere og tilskuere.

– Her feirer de sammen med gutter og jenter fra egen klubb. Dette kommer de til å huske lenge, sa Grønner.

Sarpsborg 08 presset på, og knappe kvarteret før slutt fant de omsider veien til mål. Serge-Junior Ngouali stupte inn 1-1. Bare minutter senere hadde eliteserielaget snudd det til 2-1 ved Henrik Meister. Til slutt vant Sarpsborg 08 5-1.

Øvrige resultater for eliteserielag:

Lillestrøm vant 7-0 over Bjørkelanden

Kristiansund vant 2-1 mot Brattvåg

Fredrikstad vant 10-0 mot Drøbak-Frogn

HamKam vant 5-0 mot Ridabu

Tromsø vant 6-0 mot Sortland

Rosenborg vant 6-0 mot Sverresborg

Viking vant 5-0 over Varhaug

Odd vant 3-1 mot Åskollen

KFUM Oslo vant 2-0 mot Årvoll

Molde - Eide og Omegn 5-0

Strømsgodset leder 5-0 mot Hallingdal (kampen pågår fortsatt)