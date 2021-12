Branns eliteseriehåp lever med nød og neppe etter å ha fått hjelp fra Rosenborg og scoret en sen overtidsscoring. Med 2-2 i Bodø lever fortsatt håpet for Brann.

– For et drama! utbrøt Joacim Jonsson i Eurosports studio.

Forutsetningene var slik: Med Glimt-seier ville det trolig bli seriegull, mens Brann ville slite med å holde seg i Eliteserien.

17-åring tente håpet

Og det så lenge ut til at det skulle bli slik, men sene scoringer fra Niklas Jensen Wassberg og Bård Finne kan ha reddet Brann.

– Det er fint momentum inn mot neste helg. Det er fortsatt like stor oppgave. Vi var heldige som gikk inn med bare 0-1 til pause, men vi var betydelig bedre i andre omgang. Selv på 0-2, så trodde jeg fortsatt på det, sier Horneland på Eurosports sending.

– Vi åpner veldig engstelig og spilte ball tilbake til Glimt hele tiden, mener Brann-treneren.

Det var en 17-åring ved navn Niklas Jensen Wassberg som tente håpet for Brann, med 1-2-scoringen.

–Jeg tror ikke noen hadde sett for seg at jeg skulle score i Bodø, sier han.

Og ungguttens scoring kan være livsviktig for bergenserne.

– Det er utrolig gøy. Jeg er takknemlig for muligheten. Nå må jeg jobbe steinhardt når man får sjansen, og det er deilig med mål når det betyr mye for laget, sier Wassberg.

For Bodø/Glimt startet dominansen tidlig, og etter kun fire minutter sendte Brede Moe gultrøyene i ledelsen etter en godt slått corner.

Dermed ble oppvoverbakken brattere for bergenserne.

Presset etter hvilen

Og det kunne blitt styggere allerede i første omgang. Amahl Pellegrino hadde flere store sjanser som kunne like gjerne endt med scoring.

I andre omgang skulle vondt bli til verre for Brann. Ulrik Saltnes var tilbake fra skade etter å ha vært ute i flere uker. Han spilte sin første kamp fra start, og svarte med å sette inn 2-0 for hjemmelaget.

Men Brann ga seg ikke, og satte inn et større press på Glimt. Niklas Wassberg headet inn en redusering for rødtrøyene, og dermed ble det dramatisk igjen.

For bergenserne trykket på, og Glimt visste samtidig at Molde hadde snudd kampen mot LSK og at gullet dermed ikke var trygt ennå. For Branns del hadde de lite å tape, ettersom Stabæk uansett hadde tapt.

Og de fikk betalt for presset. Nå blir det høydramatisk avslutning på Eliteserien.

Samtidig så det bra ut for Branns del i en annen kamp. Rosenborg vant 3-1 over Stabæk på Nadderud. Det betyr at det finnes fortsatt en sjanse for å unngå direkte nedrykk.

Det var rundt 25 Brann-supportere tok flyet opp til et iskaldt Bodø søndag ettermiddag, og de ble vitne til et drama som kan redde eliteseriespill for bergenserne.

I siste serierunde møter Sarpsborg, som ikke har noe å spille for, hjemme. Mjøndalen møter Bodø/Glimt og Stabæk møter Odd i Skien.