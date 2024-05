Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En Brann-supporter ble angrepet av maskerte Viking-supportere på et tog på vei til en fotballkamp.

Supporterne tok Brann-supporterens skjerf, og en av dem slo ham i tinningen da de prøvde å få det tilbake.

Politiet har gitt en 19-årig mann, som var en del av gruppen, en bot på 16.000 kroner for ordensforstyrrelse.

Mannen har akseptert boten, men det er usikkert om han var den som slo Brann-supporteren.

Politiet planlegger å øke bemanningen ved neste hjemmekamp for Viking.

Lederen for supporterklubben Vikinghordene sier klubben ikke har noe med hendelsen å gjøre. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Søndag 14. april tok Stavanger-laget Viking imot Brann fra Bergen til en fotballkamp i Eliteserien.

En Brann-supporter NRK kjenner identiteten til, tok turen til Stavanger denne dagen.

Med seg hadde han sine to barn på 13 og 15 år. Også broren og faren var med.

Slått av mann med finlandshette

På toget til stadion så han rundt ti Viking-supportere som stod utenfor og slo og dundra på vognas vinduer.

De fleste hadde på seg finlandshette, ifølge mannen.

– De gikk inn i vogna og kom rett opp i ansiktet på meg og min bror og brølte høyt.

Han sier den ene maskerte Viking-supporteren tok brorens Brann-skjerf som han hadde hatt siden han var barn.

Her blir skjerfet tatt fra Brann-supporteren. Foto: Overvåkningsbilder fra Go-Ahead

De reiste seg opp og gikk for å få tilbake skjerfet. På vei ut av toget holdt de supporteren med skjerfet fast for å prøve å få det tilbake.

– Da kom det en kar som slo meg rett i tinningen, sier mannen.

Supportere bruker finlandshette under kamp. – Fullstendig idioti, mener ekspert.

– Tydelig truende

Han sier politiet kom og spurte mannen om han ville anmelde. Det ville han ikke.

– Det var ikke noe vondt der og da, sier han.

Han tok toget videre inn til stadion.

– Det jeg reagerte på var at denne gjengen i etterkant av slaget stod i nabovognen og holdt døren åpen og var tydelig truende særlig overfor meg, sier han.

Mannens sønn på 13 år opplevde dette som veldig skremmende, ifølge Brann-supporteren.

Flere maskerte supportere tok seg inn på toget. Foto: Overvåkningsbilder fra Go-Ahead

Politiet har gitt bot på 16.000 kroner

Politiadvokat Per Terje Brundtland i Sør-Vest politidistrikt bekrefter hendelsen overfor NRK.

– Vi har sendt ut en bot 16.000 kroner til den ene siktede vi har fått tak i, sier Brundtland.

Politiadvokat Per Terje Brundtland sier en av de maskerte supporterne har fått et forelegg på 16.000 kroner. Foto: Even Hye Tytlandsvik Barka

Siktede er en mann på 19 år som hadde på seg finlandshette. Politiadvokaten er usikker på om det var denne personen som slo til kilden NRK har vært i kontakt med.

– Han er siktet for ordensforstyrrelse og er en del av en gruppering som var maskerte og høylytte på dette toget.

Vanligvis må personer betale mellom 8000 og 10.000 kroner for ordensforstyrrelse. Brundtland sier boten på 16.000 gis for at slike hendelser ikke skal skje igjen.

– Vi ønsker ikke at dette skal få fotfeste. Det at de var maskerte gjør det skremmende for de på toget, sier han.

Mannen har akseptert boten.

Supportere dekket kameraene på toget

Toget driftes av Go-Ahead. De er kjent med hendelsen og har også opplevd en annen hendelse med trøblete fotballsupportere.

– I fjor klistra bortesupportere supporterlapper inne på toget og på overvåkningskameraene, sier kommunikasjonsansvarlig i selskapet, Oda Berit Riska.

I oppgjøret mellom Viking og Lillestrøm SK var det noen Lillestrøm-supportere som festa disse klistrelappene i vogna. Foto: Privat

Å feste «supporter-klistrelapper» rundt i byen har blitt en trend. Det er gjerne bortesupportere som klistrer lapper i byen de reiser til på kamp.

Men hun understreker at supportere som skaper bråk ikke er et problem de ofte møter på.

– Vi har ikke et generelt problem med fotballsupportere. I tillegg har vi et godt samarbeid med politiet hvis det er noe som skjer, sier hun.

Likevel sier Riska det alltid er synd når noen skaper trøbbel på toget.

– Det gjelder uansett hvem det er som skaper bråk, sier hun.

Oda Riska er kommunikasjonsansvarlig i Go-Ahead. Hun sier det ikke er første gang at det har vært trøbbel med fotballsupportere på deres tog. Foto: Privat

Politiet øker bemanningen til neste kamp

Kathrine Sæland Rotseth er leder for forebyggende og patruljerende virksomhet i Sør-Vest politidistrikt.

Hun sier politiet vil øke bemanningen på neste hjemmekamp for Viking mot Lillestrøm 16. mai.

– Det er helt uakseptabelt at supportere som kommer til byen blir møtt av maskerte Viking-supportere og at det utøves vold, sier Rotseth.

Leder for forebyggende og patruljerende virksomhet i Sør-Vest politidistrikt, Kathrine Sæland Rotseth. Hun sier det er viktig for politiet å skape trygghet i Stavanger. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Hun sier politiet har et tett samarbeid med Viking FK.

– Hvis vi opplever de samme grupperingene med maskerte Viking-supportere, vil de bli stoppet for ID-kontroll, sier hun.

Roar Åkerlund er leder i supporterklubben Vikinghordene. Han sier supporterklubben ikke har noe med hendelsen å gjøre.

– Jeg hørte at det hadde skjedd et eller annet på toget. Men dette er ikke folk som har noe med hordene å gjøre, slår Åkerlund fast.