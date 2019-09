Elverum yppet seg, men tapte igjen

Elverum hang tidvis greit med borte mot Flensburg-Handewitt, men ble et nummer for små og tapte 19–26 i sin andre mesterligakamp på øverste nivå. Elverum ligger sist i mesterligaens gruppe A med to strake tap. Flensburg har vunnet sine to kamper og topper tabellen før resten av runden spilles i helgen.