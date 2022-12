– Hvis de hadde kjørt ordentlig fart i første omgang hadde det blitt mer, sier Granerud til Viaplay etter rennet.

Han vant rennet med 13,4 poeng, men mener seieren og forspranget i hoppuka kunne vært enda større om juryen gjorde jobben sin.

For etter en lang pause på grunn av vanskelige forhold i Oberstdorf fikk Granerud sette utfor i første omgang. Det hadde vært svært variable forhold, og Granerud var en av de heldige som fikk oppdrift.

Granerud hoppet ned til 142 meter, én meter bak Sigurd Pettersens bakkerekord og jublet vilt foran 25 000 gale tyskere.

Men hadde det ikke vært for trener Alexander Stöckl som valgte å gå ned på farten, så kunne det gått galt.

– Det burde ikke være «Alex» sin jobb å passe på at jeg kan gå i morgen, sier Granerud til Viaplay.

– Jeg trodde et sekund at jeg satte bakkerekord, så gikk gleden over i frustrasjon for at vi hadde for mye fart, sier Granerud.

Hadde de gått enda flere bommer ned, hadde Granerud fått flere kompensasjonspoeng.

MONSTERHOPP: Halvor Egner Granerud jublet vilt etter 142 meter i den første omgangen. Rett etterpå gikk gleden over til frustrasjon. Foto: Daniel Karmann / AP

– Skjermen funket ikke

Juryen synes dagens vindforhold var krevende.

– Vinden endret seg veldig ofte. Vi måtte flytte mye på bommen på grunn av dette, sier Georg Späht til NRK.

– Jeg synes vi gjorde rett avgjørelser. Det trenerens avgjørelse om å gå ned en avsats i første omgang. Vi kunne ha gjort samme avgjørelse selv, men vi synes farten var ok i forhold til vinden.

I andre omgang gjorde juryen det de ikke gjorde i den første, og satte ned farten. Stöckl så tidlig at Granerud hadde for mye fart i første omgang, og ville gå ned en avsats på farten.

– Jeg trykka på knappen, men den funka ikke, forteller Stöckl til NRK.

Heldigvis for Granerud og treneren, stod han ved siden av trenerassistenten sin.

– Han så at skjermen ikke funket, så jeg fikk kommunisert til han at vi ville gå ned på farten. Han fikk gitt beskjed via walkietalkie, sier den norske landslagstreneren.

Etter rennet angrer treneren allikevel på en ting.

– I det jeg sa det var jeg litt usikker, vi burde egentlig gått ned to. I etterpåklokskapens navn burde vi gått ned to, men det er bra vi gikk ned en.

TOMMEL OPP: Landslagstrener Alexander Stöckl. Foto: Geir Olsen / NTB

Utklassing

Granerud var i en helt egen klasse i Oberstdorf og avsluttet med et hopp på 139 meter.

– Han utklasser dem, var dommen til Viaplay-ekspert Andreas Stjernen.

Det var hans første seier i hoppuka

– Helt fantastisk. En av de største dagene i hoppbakken. Oberstdorf er et spesielt sted, det er alltid spesielt å starte hoppuka. Så får jeg ut årets to beste konkurransehopp. Jeg er veldig stolt, sier Granerud til NRK.

Nordmannen har slitt mentalt med konkurranser før hoppuka. I Engelberg var han skikkelig forbanna på seg selv etter ta han ikke klarte å levere slik han gjorde på trening.

Inn mot dagens renn røper han hemmeligheten som har fått han på riktig spor.

– Jeg har spist faderens julemat og mammas julekaker, sier Granerud på spøk, før han fortsetter:

– Jeg vet ikke om det løsna, jeg klarte å ta med de beste fra Engelberg og ta det med i hoppbakken og gjøre det igjen og igjen. Det har jeg tatt med videre hit, det har vært mye god hopping i det siste.

Nå mener NRKs hoppekspert at han er favoritt til å vinne hoppuka sammenlagt.

– Sånn som Granerud hopper nå så er han suverent best. Han har vært best i alle hoppene her i Oberstdorf, sier Anders Bardal.

SEIER: Halvor Egner Granerud. Foto: Geir Olsen / NTB

Stilkarakter fikk eksperter til å stusse

Den store favoritten til å vinne hoppuka før dagens renn var polske Dawid Kubacki. Han leder verdenscupen sammenlagt, og har vist meget gode takter denne sesongen.

Også i dag gjorde han en god konkurranse, og i førsteomgang hoppet han 140,5 meter. Men polakken var dyp og ustød i landingen.

Allikevel ga den sveitsiske dommeren 19 poeng i stilkarakter til polakken.

– Men hva tenker den sveitsiske dommeren på her som gir 19?, spør Glomnes.

– Landinga er for så vidt ok, men han blir veldig ustødig og det er ikke noe 19-hopp. Hvis dette er et 19-hopp, så er jeg spent på å se et 20-hopp, svarer Anders Bardal.

Til sammenligning fikk Granerud 16,5 poeng av sveitseren for en like dyp landing.

DYP LANDING: Dawid Kubacki fikk 19 poeng av den sveitsiske dommeren for dette hoppet. Du trenger javascript for å se video. DYP LANDING: Dawid Kubacki fikk 19 poeng av den sveitsiske dommeren for dette hoppet.

Ladet opp med viking-lydbok

Granerud sa før hoppuka at han ikke følte noe press. Han følte selv at han ikke var blant favorittene til å vinne sammenlagt.

Da han vant kvalifiseringen i går forventet han litt mer mas, men han fant en måte å finne roen på.

– Jeg fikk satt på litt lydbok i bilen og dykket litt inn i den fortellinga der. Så slapp nervene litt fra kroppen, så det var godt, sa Granerud før rennet.

FOLKEFEST: Det var fulle tribuner i Oberstdorf i kveld. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hvilken lydbok?

– Det er en vikingfortelling. Kongensætt heter den. Det er en dansk bok, forteller Granerud.

Og det så ut som det hjalp. For det var en folkefest med 25 000 tyskere i bakken i kveld, og der presterte Granerud best av samtlige.

Neste konkurranse er første nyttårsdag i Garmisch-Partenkirchen. Kvalifiseringen er allerede i morgen.

Det var veldig vanskelig i dag. Vinden endret seg veldig ofte. Vi måtte flytte mye på bommen på grunn av dette. Halvor er i fantastisk form, og når han satt igjen på toppen og skulle hoppe så ble forholdene bedre. I første omgang ba Stöckl om å sette ned farten, og i andre omgang satte vi ned farten. Vi gjorde vårt beste for han. Vi synes dte var en god konkurranse for han og for alle andre.

Vi diskuterer hele tiden om farten er riktig i forhold til vinden. I andre omgang synes vi farten var for høy så vi tok den ned. I første omgang synes vi det var ok, men treneren ba oss om å gå ned en avsats og vi fulgte hans forespørsel.

Jeg synes vi gjorde rett avgjørelser. Først var det trenerens avgjørelse om å gå ned en avsats. Vi kunne ha gjort samme avgjørelse selv, men vi synes farten var ok i forhold til vinden.