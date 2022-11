Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, har kritisert hopplandslaget for manglende helseattest, og nå viser det seg at ledelsen har tatt til seg orda.

Det kom fram på Dagsnytt 18 tirsdag.

– Basert på rådgivning fra Saltvedt og andre, så besluttet vi i går å innføre helseattest fordi det var viktig for omdømmet vårt. Så da gjør vi det. Vi tenker vi skal lytte til folk som kan ting rundt omdømmet. Det betyr i praksis ingen verdens ting, sier Bråthen.

TAR TAK: Clas Brede Bråthen. Her fra NRK-huset. Foto: Ingrid Jorstad Heier / NRK

Den beskjeden satte Saltvedt pris på.

– Nå ble jeg glad, svarer Saltvedt.

– Det viktigste her er å sørge for at idretten blir sunnere, sier Bråthen.

Hoppsjefen mener at en slik attest kan sette fyr på videre debatt om hvordan dagens regelverk i hoppsporten fungerer per dags dato.

Tar grep

Der blant annet langrenn og kombinert har innført helseattester for utøvere som skal konkurrere internasjonalt, har ikke hoppsporten hatt en slik ordning.

Det har den siste uken blitt kritisert av NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt, som stusset over at en idrett med så store krav til vekt, ikke har helseattester.

Lundby reagerte på uttalelsene til Saltvedt, og mente at hopp hadde en god nok ordning sammen med fagavdelinga for kosthold og ernæring på Olympiatoppen.

Nå innfører hoppleiren helseattester, og det mener Bråthen bare er en formalitet.

– Nå får vi et dokument som sier noe om den jobben vi har gjort, som er mye mer enn en helseattest sier, sier Bråthen til NRK etter debatten.

Bråthen pratet med Saltvedt mandag kveld, og da sa Saltvedt at dette var dårlig for omdømmet til sporten.

Var praten med han grunnen til innføringen?

– Definitivt, svarer Bråthen, før han fortsetter:

– Det er ingen som bevist ønsker å gjøre noe som er dårlig for omdømmet sitt, spesielt når det handler om at de ikke blir ekstraarbeid for oss. Fordi vi gjør allerede disse sjekkene og mange flere. Dette var bare en formalitet, som vi ikke har sett nødvendigheten av før nå, sier Bråthen.

Saltvedt setter stor pris på at hoppleiren innfører helseattester.

– Jeg synes det er imponerende at de går fra å virke som de går i forsvarsposisjon, til at de tar dette på en konstruktiv måte, sier Saltvedt til NRK etter debatten.

Mindre kroppsfokus

Bråthen håper det kan føre til en videre debatt om endring av regelverket.

– Vi føler at vi har alle verktøya for å kunne følge det veldig godt opp. Samtidig har hoppsporten utvikla seg veldig mye de siste nesten 20 åra, siden 2004. Utøverne har blitt bedre, og de klarer å gå ned i vekt å hoppe med kortere ski og hoppe lenger. Derfor må vi nå se på et regelverk som kanskje gjør det mindre hensiktsmessig å presse den vekta ned, sier han.

– Hvordan er dagens regelverk problematisk?

– Vi ønsker å endre regelverket i retning av å sørge for at det ikke er så hensiktsmessig for individuelle løpere å pushe kroppsvekta si ned. Det er ikke sikkert vi får medhold i det, men jeg tror det er viktig at vi gjør den jobben.

Han utdyper:

– Regelverket ble laget i 2004, og er ganske likt for gutter og jenter. Etter nesten 20 år tror jeg hoppsporten har utvikla seg så mye, spesielt på kvinnesiden, og jeg tror det er på høy tid å se på en oppdatering. Det skal være til hjelp for en enda sunnere idrett, sier han.

– Har du et forslag til en mer ideelt regelverk?

– Et av forslaga vi har sett ganske mye på er å øke skilengden dersom BMI-en er høyere enn 21, som kravet er nå. Hvis du veier litt mer, så kan du få lengre ski. Og gjennom det utligne noe av forskjellen du har med de som veier to-tre kilo mindre enn deg, sier han.

Maren Lundby har også vært ærlig om et ønske for endring i regelverket.

Aldri vært viktig før

Hopplege Guri Ekås forklarte ordningen mellom forbundet og Olympiatoppen slik, da NRK ba henne utdype konkret hvilken ordning de hadde.

– Hopperne følges av et eget helseteam i samarbeid med fagmiljøet på Olympiatoppen inkludert ernæringsavdelingen. Ernæringsavdelingen er en uvurderlig ressurs i arbeidet knyttet til ernæring. Helse går foran prestasjon! Vi har ikke basert oss på helseattest i dette arbeidet, men det gjøres en totalvurdering i tråd med retningslinjene til Sunn Idrett og en rekke medisinske undersøkelser og vurderinger inngår, skrev Ekås i en e-post til NRK.

Det samme peker Bråthen på under Dagsnytt 18.

– Helseattester har aldri vært viktig for oss, fordi vi har følt at vi har hatt kontroll på utøverne våre hele tiden. Det er tilbakemeldinger vi har fått fra eksperter innen ernæring og helse, sier han.

Videre forklarer han at hoppsporten innførte en BMI-regel i 2004, og at det har fungert godt.

– Det er det ikke så mange idretter som har. Det betyr at alle hoppere må ha kontroll på vekta si sammen med trenerne sine gjennom sesongen, hele året for ikke å bli diskvalifisert for å hoppe med for lange ski hvis de veier for lite

NRK kommer tilbake med mer.