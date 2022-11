Lundby vil endre vektreglar: – Rart det har så mykje å seie

Laurdag gjorde Maren Lundby comeback i internasjonal konkurranse, etter over 600 dagar vekke frå sporten.

I nesten to år har ho kjempa for å finne tilbake til «matchvekta», og vore ærleg om helseutfordringane ho har stått overfor.

Ho enno ikkje nådd vekta som trengst for å kjempe om topplasseringar, og har slått seg til ro med at det kjem til å ta tid å nå riktig vekt på ein forsvarleg måte.

Likevel skulle ho ynskje at eit tal ikkje hadde så mykje å seie.

– Mitt ønske er at det er mogleg å hevde seg sjølv om du er fem kilo for tung. Fem kilo er ikkje veldig mykje, men det blir ganske mange meter i bakken, seier Lundby til NRK.

No lanserer ho moglege løysningar for å få bukt på vektproblematikken.

Ulike størrelsar

Lundby understrekar at ho innfinn seg med at situasjonen er slik, men erkjenner at ho har tenkt over måtar som kan endre vektproblematikken.

– Det er mange ting ein kan justere på. For eksempel kunne dressen til ein som er litt tyngre, vore større. Eller om du kan ha enda lengre ski. Det hadde kompensert for den ekstra vekta, seier Lundby.

Ho meiner at ein slik løysning hadde opna opp for at skihopparar i alle moglege størrelsar og fasongar kunne flydd langt på ski.

– Då hadde det dreidd seg meir om det tekniske og fysiske elles, seier ho vidare.

Ho er usikker på korleis ein skulle endra regelverket for at det blir rettferdig, og meiner at det bør vere gjennomtenkt før ein eventuelt set det i sving.

– Men eg kunne sett for meg at dei alle fall hadde prøvd. No er det slik at eg kan hoppe sjølv om eg er tyngre, men så ser ein at eg er eit stykkje unna toppen. Får ein eit regelverket der alle moglege hopparar kan hoppe langt, så synest eg det er verdt å vurdere, seier ho.

Ho legg til:

– Nokre er genetisk bygd for å hoppe på ski, medan andre ikkje er det. Hadde ein fått det aspektet til å ha litt mindre å seie, så trur eg det hadde vore sunt for sporten.

Meir rettferdig

Lundby meiner at det ikkje er noko tvil om at vekta har mykje å seie i hoppsporten. Ved å endre på regelverket, vil det føre til at den beste hopparen vinn, uavhengig av størrelse.

– Desse tinga her, er det som skil den beste frå den nest beste. Om alle kunne stilt med like føresetnader, vil den beste hopparen uansett vinne.

– Er det sunt å ha så mykje fokus på vekt?

– Det er sikkert begge deler. Eg vil ikkje seie at sporten vår er veldig usunn, slik eg oppfattar den, men at det er nokon som jobbar meir med det enn andre, er ingen tvil om, seier ho.

Dette vil ikkje bli ein ny kampsak for Lundby, på same måte som ho har jobba med at kvinner skal få stille i skiflygingsbakken, men håpar at det internasjonale Skiforbundet (Fis) ser etter måtar å endre regelverket på.

– Eg veit at Fis har dette på agendaen, seier ho.

Skal overvake vekt

Sandro Pertile, som er renndirektør i Fis, fortel til NRK at dei har byrja å føre vekt-statistikk på utøvarar som deltek i internasjonale konkurransar.

FØLGJER MED: Sandro Pertile. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det bestemte vi i sommar. Etter kvar offisielle hopptrening, må utøvarane gå i kontrollrommet for å vege seg. Det skal vi følgje med på gjennom vinteren, for å sjå korleis situasjonen utviklar seg, og vere klare om det er endringar som må gjerast til våren, seier Pertile til NRK.

Han understrekar likevel at vekt er ein viktig føresetnad for å prestere.

– Du skal fly og du må vere lett. Det er ein eigenskap ein må ha, men vi må prøve å forhindre dei ekstreme utfordringane rundt det, og kontrollere trenden mellom utøvarane, seier han.

– Er det helseutfordringar i sporten?

– Eg trur ikkje vi har helseutfordringar, og ser ingen grunnar til å gjere endringar no, men vi vil følgje med gjennom vinteren, seier han vidare.