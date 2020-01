Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Russiske Aleksandr Bolsjunov knuste de norske herrene under lørdagens 15 km frisil i tsjekkiske Nove Mesto.

Verdenscuplederen vant overlegent, hele 24 sekunder foran finske Iivo Niskanen. Sjur Røthe ble beste nordmann, på 3. plass på det som ikke ble noen stor norsk dag.

Den det gikk verst utover var Hans Christer Holund – og en times tid etter rennet – Emil Iversen.

Holund startet godt, og lå helt i toppen etter de første fem kilometerne, men så gikk det galt for fjorårets verdensmester på 50 kilometer.

Mange, inkludert NRKs team i Nove Mesto, trodde Holund hadde brutt fordi kroppen ikke fungerte, men sannheten var en annen.

Gikk feil

Etter den første fem-kilometersrunden i de tsjekkiske skoger, gikk Holund rett og slett feil.

– Det er en løype hvor du må bytte seks ganger i løpet av de 15 kilometerne, så du må ha tunga rett i munnen, sier Holund til NRK fra hotellrommet etter løpet.

– Jeg var litt i min egen boble. Jeg var veldig fokusert, og da glemte jeg å bytte korridor i løypa etter den første korte runden, fortsetter han.

– Løypene går parallelt, og jeg oppdaget det ikke før etter en kilometer. Da var det ikke noe poeng i å gå tilbake. Det ville vært helt bortkastet.

Her bryter han: Her går en slukøret Holund ut av løypa på stadion i Nove Mesto.

Iversen disket

En times tid etter målgang ble det klart av resultatlistene at Emil Iversen var diskvalifisert. Trønderen, som var tilbake etter sykdom, hadde nemlig fått gult kort for å gå utenfor løypa.

Ettersom han hadde ett gult kort fra før av, for en tjuvstart under sprinten i Ruka før jul, ble han diskvalifisert. Tyske Andreas Katz led samme skjebne.

Iversen hadde uansett ikke hatt noen god dag. I motsetning til Holund kom han seg til mål, men var rundt to minutter bak suverene Bolsjunov.

Bittert

Hans Christer Holund reagerte slik da han forsto at han hadde ødelagt løpet sitt:

– Jeg sa «nei, nei, nei, nei» høyt til meg selv. Jeg skjønte at jeg hadde driti meg ut. Det er veldig surt, og jeg har ingen å skylde på. Det skal ikke skje.

Ettersom verdenscupløpene i Nove Mesto er en minitour, ryker også morgendagens jaktstart for Hans Christer Holund.

Det gjør lørdagens tabbe ekstra bitter for Lyn-løperen.

– Jeg tror jeg kunne gjort et veldig godt løp i dag, i tunge fine forhold. Jeg åpnet kontrollert, og hadde planer om å spa på utover. Jeg tror jeg kunne ha vært med og kjempet, og det gjør det ekstra surt at ikke bare ett, men to renn ryker.

LIKE FØR: Her er Holund i aksjon på lørdagens løp, like før han gikk feil og måtte bryte.

Oppgitt Nossum

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum ristet på hodet av sin elev da han møtte NRK i pressesonen etter rennet.

– Hans Christer gikk dessverre to små runder da han skulle ha gått en lang og en kort. Han gikk veldig feil. Ettersom han var ute av «gamet» etter å ha gått feil, kunne han like gjerne bryte, sier Nossum til NRK.

Landslagstreneren forteller at også andre løpere har slitt litt med veivalgene i løypene i Nove Mesto, men legger tørt til:

– De andre løperne klarte dette, så det skal være mulig.

Holund skal nå forsøke å komme seg hjem til Norge lørdag kveld.

– Det er bare å komme seg hjem. Snøforholdene er dårlige her, så det er ikke vits å bli her for å trene. Dette må jeg bare forsøke å legge bak meg.