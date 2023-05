Kampen er stoppet av regnet.

– Hør på meg! Jeg har hatt deg som dommer tre eller fire ganger og du gjør feil hver eneste gang vi spiller, raste Rune underveis i kvartfinalen mot verdensener Novak Djokovic.

Rune vant det første settet 6–2 og trodde han hadde utlignet til 3–3 i det andre settet i egen serve. Istedenfor ble en ball dømt ut av dommer Lahyani og Djokovic klarte å snu gamet og øke til 4–2. Da Djokovic så holdt egen serve opp til 5-2, svartnet det for Rune, som langet ut mot dommeren.

Da han satt seg ned brølte han ut etter en fysioterapeut, før han begynte å ramse opp gangene han mener Lahyani gjort urett mot ham. Han viste da til to hendelser:

Finalen i Basel i fjor, da en teknisk feil gjorde at et reklameskilt skiftet farge midt under en slagveksling. Rune stoppet opp og mente poenget burde bli stanset, men poenget ble idømt motstanderen Felix Auger-Aliassime. Rune tapte også kampen til slutt.

UTE ELLER INNE? Det var spørsmålet. Ifølge dommeren var ballen ute, noe Holger Rune ikke var fornøyd med. Foto: CIRO DE LUCA / Reuters

Den andre hendelsen var i Madrid Open tidligere i vår, hvor Rune mente Lahyani hadde oversett en ball som gikk ut.

– Du er en vits, mann. Blir du straffet for dine feil? Svar på spørsmålet mitt? For hvis vi gjør en feil, så får vi en bot. Du får ikke. Så vennligst respekter spillerne, sa Rune til Lahyani.

Videobilder i etterkant viste at ballen var ute.

– Dommeren som får meg til å se dårlig ut

Noen sekunder senere fortsatte han tiraden med å rope opp mitt sitt eget trenerteam.

– Det er en vits. Denne fyren er en vits.

– Igjen er det dommeren som får meg til å se ut som en dårlig fyr. Det er alltid dommeren som får meg til å se dårlig ut. Alltid. Det er faen meg hans feil.

RASTE: Holger Rune lot dommer Mohamed Lahyani få høre det. Foto: Gregorio Borgia / AP

Overdommer Carlos Sanches ble så kalt ut på banen og Rune gjentok kritikken nok en gang.

– Han gjør feil hver eneste gang. Ærlig talt, det blir siste gang jeg har denne fyren (som dommer). Han er mot meg hver eneste gang, sa Rune.

Kampen er for øyeblikket stoppet på grunn av regnvær. Rune brøt tilbake og har muligheten til å utligne til 5–5 i andre sett. Vinneren møter vinneren av kampen mellom Casper Ruud og Francisco Cerundolo.

Skapte store overskrifter mot Ruud

Dansken har det siste året etablert seg som en av verdens beste tennisspillere og er for øyeblikket rangert som nummer syv i verden. Han viste seg for alvor frem under French Open i fjor, hvor han kom til kvartfinalen.

Der endte det med tap mot Casper Ruud, i en kamp hvor Rune flere ganger ropte opp mot tribunen.

På et tidspunkt Ruud klar beskjed til sin danske kollega. Han virket lei den utagerende oppførselen.

– Han ba meg være stille, sa Ruud, som irriterte seg over at dansken ville at alle baller skulle sjekkes nøye selv om de var tydelig utenfor linjene.

Etter kampen utdypet Ruud frustrasjonen han kjente på underveis i kampen.

– Jeg kjenner ikke Holger personlig, men har sett på TV at det kan være mye drama til tider. Han er ung og ny og det kan skyldes, men når man er på en stor scene er det kanskje på tide å vokse opp litt.