Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det bekrefter sportssjef Petter Salsten overfor NRK tirsdag ettermiddag.

Salsten opplyser at spillerne var på vei inn på karantenehotellet på Helsfyr da saken tok en overraskende vending.

Her la ishockeyforbundet frem saken sin for Oslo kommune og helseavdelingen, og så fikk de bekreftet at de kan avtjene karantenen i egen bolig.

– Så nå er alle spillere og stab på vei hjem, og det er vi veldig glade for. Og vi er veldig takknemlige for at Oslo kommune viste skjønn og så situasjonen vår, sier Salsten.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få kontakt med kommuneoverlegen i Oslo. Heller ikke Kulturdepartementet har svart på NRKs henvendelser.

Var forbannet

Nyheten kommer altså like etter at fortvilte ishockeyspillere landet på Gardermoen og skulle videre til karantenehotell.

Der det norske fotballlandslaget i likhet med OL- og Paralympics-utøvere fikk unntak fra kravet om opphold på karantenehotell, har i utgangspunktet regjeringen satt en strek for andre toppidrettsutøvere.

På Gardermoen møtte NRK derfor fortvilte ishockeyspillere.

– Alle har testet negativt, og det føles som det er større fare å dra dit (på karantenehotell, journ.anm.) enn hjem. Så jeg ser ikke helt logikken i det, sa Mats Rosseli Olsen.

– Det er dårlig. At de sender fotballgutta hjem og at vi skal på hotell – forstå det den som kan. Det kommer folk fra hele verden og kanskje drar med seg smitte. Nå kan vi også få det, og ikke se familien på flere uker. Dette er dårlig, og jeg føler vi blir pissa på, uttalte Tommy Kristiansen før u-svingen.

– Skivebom

Ordningen med karantenehotell for toppidrettsutøvere har vært omdiskutert de siste dagene.

Da forskjellen mellom ishockey- og fotballspillerne ble et tema i Marbella tirsdag, tok landslagssjef Ståle Solbakken regien og snudde problemstillingen.

REAGERER: Landslagstrener Ståle Solbakken. Foto: Geir Olsen / NTB

Han mener ishockeyspillerne, og andre toppidrettsutøvere, blir behandlet etter det han kaller et «misforstått likhetsprinsipp».

– De skal jo ikke slippe noe andre skal slippe. De skal bare få lov til å utøve sitt yrke. De lever i en helt annen kohort i 10-11 måneder av året, og de er de beste til å utøve det strenge helseregimet. De er vant til det. Det er den misforståtte likheten, sa Solbakken.

– Jeg blir lei meg, fordi fotballen da skal bli satt opp mot håndballen hvor jeg så at noen spillere kommer på karantenehotell, og andre ikke. Der mener jeg at det er en skikkelig skivebom av regjeringen og helsemyndighetene på alle parameter. Det er ikke snakk om forskjellsbehandling, det er snakk om at man skal få utøve sin idrett og representere landet sitt. Vi vil representere landet vårt, og vi drar ut av landet fordi vi ikke får gjøre det i vårt eget land, sa Solbakken.

For Solbakken er det en selvfølge at det bør være en likhet for alle som representerer Norge.

NRK har forelagt kritikken fra Solbakken for Kulturdepartementet, men tirsdag ettermiddag er det foreløpig ikke kommet et svar.

Kulturminister Abid Raja svarte imidlertid selv på kritiske kommentarer fra ishockeyspillere på Twitter tidligere tirsdag.

– Skulle ønske det ikke var slik

Stavanger Oilers-spiller Kristiansen skrev først:

– Når du endelig trur du skal få se datteren din igjen i løpet av morgendagen, som du reiste fra 14 dager gammel for å representere landet ditt i VM og samtidig har levd i isolasjon.... Så kommer beskjeden om karantenehotell ved ankomst. Takk Abid Raja, skrev Kristiansen.

Raja svarte:

– Og det skjønner jeg svært godt. Jeg skulle så gjerne sett det ikke var slik. Vi er i en koronasituasjon, og regjeringen har sammen besluttet at det ikke gis flere unntak nå før vi er i trinn 3, som er om cirka 3 uker. Det er ikke ønskelig for noen at vi er i denne situasjonen!

Raja skriver videre at regjeringen i utgangspunktet åpnet kun for OL- og Paralympics-utøvere, men at fotballandslaget fikk unntak fra hotell med karantene.

Unntaket fra innreisekarantene for arbeidsreisende gjelder altså toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som må reise i forbindelse med forebredelse eller kvalifisering til OL eller Paralympics, og profesjonelle fotballspillere som vender tilbake fra landslagsoppdrag i utlandet.

Dette betyr at både herrelandslaget og kvinnelandslaget har fått unntak.

Søknadene fra andre idretter ble avvist siden regjeringen besluttet å sette en strek, skriver kulturministeren.

Det faller imidlertid i dårlig jord hos andre toppidrettsutøvere. Orienteringsløper Gaute Hallan Steiwer må på karantehotell sammen med åtte andre landslagskolleger.

– Du føler at du kan bli smittet her mer enn hjemme. Samt ønsker du å trene på den måten du liker hjemme. Det er en vanskelig situasjon, sier Steiwer til NRK.

Orienteringsløper Magne Dæhli peker overfor Halden Arbeiderblad på noen av de samme argumentene som Ståle Solbakken.

– Det er ikke sånn at jeg har vært i Syden. Jeg har vært på jobb. Orientering er jobben min, og støtten fra Olympiatoppen betinger at jeg både løper – og forbereder meg skikkelig – til VM, sier Dæhli til lokalavisen.