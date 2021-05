Ståle Solbakken tok ut hele syv eliteseriespillere til de to kommende privatlandskampene mot Luxembourg og Hellas som spilles på Marbella kommende uke.

Da landslagssjefen offentliggjorde troppen la han til grunn at NFF hadde fått grønt lys fra regjeringen når det gjelder unntak fra karantenereglene.

– Lise (Klaveness) og jeg har hatt en god dialog med Abid Raja for bare 30 minutter siden, hvor vi har fått løfter om at de norske spillerne, i likhet med de olympiske og paralympiske utøverne, får unntak fra de karantenereglene, sa Solbakken.

Disse eliteseriespillerne er i Norge-troppen Ekspandér faktaboks Fredrik Bjørkan (Glimt)

Patrick Berg (Glimt)

Fredrik Aursnes (Molde)

Aron Dønnum (VIF)

Stian Gregersen (Molde)

André Hansen (RBK)

Kristoffer Zachariassen (RBK). Hele troppen: Målvakter: André Hansen (Rosenborg), Ørjan Nyland (Norwich), Per Kristian Bråtveit (Groningen). Forsvar: Kristoffer Ajer (Celtic), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Stian Gregersen (Molde), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Birger Meling (Nimes), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Ural), Jonas Svensson (AZ Alkmaar). Midtbane: Fredrik Aursnes (Molde), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Aron Dønnum (Vålerenga), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Jens Petter Hauge (Milan), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Kristoffer Zachariassen (Rosenborg), Martin Ødegaard (Arsenal). Angrep: Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Joshua King (Everton), Kristian Thorstvedt (Genk).

Misforsto Solbakken?

I pressemeldingen fra regjeringen, som ble sluppet samme dag som Solbakken tok ut troppen, står det imidlertid at landslagsspillerne kun får unntak fra kravet om opphold på karantenehotell, men at de må være i full karantene frem til negativ test er tatt tidligst på døgn tre etter at de kommer tilbake fra utlandet.

– Etter dette kan de arbeide i karantenetiden, altså trene og spille kamper, men er i fritidskarantene frem til negativ PCR-test tatt dag 7, heter det i pressemeldingen.

Dermed må de norske eliteseriespillerne i Norge-troppen tilbringe minst tre dager i karantene «på egnet oppholdssted» når de vender hjem fra den nåværende landslagssamlingen før de kan delta på trening og kamp igjen.

Hareide: – Veldig dårlig

Ifølge RBK Web, som omtalte saken først, reagerer Åge Hareide sterkt på at NFF ikke var tydelige på at spillerne likevel må i karantene.

– Jeg syns det har vært en merkelig kommunikasjon. De sier at de skal ha særregler for våre spillere, men de får likevel karantene. Det syns jeg er veldig dårlig kommunisert av Norges Fotballforbund, at de ikke opplyser om dette med det samme de tar ut spillerne, uttaler Åge Hareide til rbkweb.no.

For RBKs del gjelder det Kristoffer Zachariassen og André Hansen.

– Vi mister spillerne våre i tre dager - mandag, tirsdag og onsdag. Vi har Kristoffer og André tilbake først på torsdagen, konstaterer Hareide.

Ståle Solbakken og landslaget samles på Marbella de neste dagene. Foto: Geir Olsen / NTB

NRK har søndag forsøkt å innhente kommentarer fra NFFs elitedirektør Lise Klaveness for å oppklare hvor misforståelsen oppsto og gi dem anledning til å svare på kritikken fra Hareide.

Hun kunne ikke svare på telefon, men skriver i en e-post til NRK at de senere på uttaksdagen fikk vite detaljene rundt at spillerne måtte i karantene.

– Dette har vi kommunisert på mange måter til klubbene, blant annet i et eget informasjonsmøte med klubbene dagen etter pressekonferansen og i direkte samtaler med flere daglige- og sportslige ledere i de berørte klubbene. Dette er kompliserte og nye regler som myndighetene endrer ofte. Vi gjør vårt ytterste for at klubbene skal få løpende informasjon om alle endringer, skriver Klaveness til NRK.

– Vi forstår selvsagt at klubbene ønsker spillerne i fellestrening fra dag 1, men myndighetene vurderer at det på grunn av smittevernhensyn er nødvendig med minst tre dager, legger hun til.

Lise Klaveness har forståelse for at klubbene ønsker spillerne tilgjengelige med en gang etter landslagssamling. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Les hele tilsvaret her:

Klaveness sitt tilsvar på Hareides kritikk Ekspandér faktaboks «30 minutter før den norske troppen skulle offentliggjøres på onsdag fikk vi vite, per telefon, at vi ville få et unntak fra innreisekarantenereglene som gjorde at spillerne slapp karantenehotell og at de kunne trene og spille kamp underveis i karanteneperioden. De nærmere detaljene og ordlyden ble fastsatt i forskriften senere på dagen. Da ble det klart at vi fikk unntak på linje med OL- og Paralympics-utøvere, med andre ord unntak fra hovedregel om karantenehotell og innreisekarantene i 10 dager på den måten at spillerne kan trene og spille kamper med laget sitt etter negativ test etter dag 3. Dette har vi kommunisert på mange måter til klubbene, blant annet i et eget informasjonsmøte med klubbene dagen etter pressekonferansen og i direkte samtaler med flere daglige- og sportslige ledere i de berørte klubbene. Dette er kompliserte og nye regler som myndighetene endrer ofte. Vi gjør vårt ytterste for at klubbene skal få løpende informasjon om alle endringer, skriver Klaveness. Vi forstår selvsagt at klubbene ønsker spillerne i fellestrening fra dag 1, men myndighetene vurderer at det pga smittevernhensyn er nødvendig med minst tre dager. Målet nå er å få tillatelse til å få inn utenlandske klubblag fra og med juli slik at våre toppklubber som skal spille kvalikkamper til Mesterligaen kan spille i Norge. Det er ikke mulig slik regelverket er idag.

Rosenborg møter Stabæk søndag kveld før Zachariassen og Hansen reiser videre til samling. RBKs neste kamp er mot Strømsgodset 13. juni, den bør begge spillerne rekke om alt går som planlagt.

Norge møter Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni. Kampene er viktige i oppkjøringen til høstens VM-kvalifiseringsoppgjør.