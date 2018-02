Hjelmeset vraket Jacobsen igjen: – Ikke et lett valg

Marit Bjørgen, Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng utgjør Norges lag på torsdagens tikilometer i fri teknikk. Det betyr at Astrid Uhrenholdt Jacobsen må se nok en distanse fra tribunen.

– Det var ikke et lett valg. Det er mest kjedelig for Astrids del, hun har gått fort i mesterskap før, sier landslagstreneren til NRK.

LANDSLAGSTRENER: Roar Hjelmeset. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Jacobsen reserve

Som ventet er Astrid Uhrenholdt Jacobsen reserve, og det spørsmålet svarte Hjelmeset på selv før pressen rakk å stille det.

– Haga har vært på pallen i alle renn hun har gått, og Heidi er stort sett der oppe i skøyting. Ingvild har to verdenscupseirer i skøyting denne sesongen. Disse tre var nummer to, tre og fire i er verdenscuprenn nylig, så vi velger å stole på dem, sier Hjelmeset til NRK og legger til:

– Hvis noe skulle skje, har vi en god reserve i bakhånd.

– Ikke fornøyde

Jacobsen var ikke med på pressetreffet. Det var kun Haga og Bjørgen, ettersom de to andre skal gå sprint senere tirsdag.

– Astrid ble jo skuffet, men jeg føler at hun har ristet av seg deler av den skuffelsen. Hun er en god støttespiller for de andre jentene, og tok det med fatning. Så skal hun være verdens beste reserve og klar til å stille om noe skjer med de andre. Hun må forberede seg som om hun skal gå, sa Hjelmeset.

Landslagstreneren har fortsatt ikke funnet noe svar etter nedturen på lørdagens fellesstart med skibytte. Bjørgen tok sølv, men ingen av de andre var med i medaljekampen.

– Det var tre stykker som ikke var helt fornøyde med løpene sine på lørdag. Vi har håper og tror at de skal kunne klare å gjøre ting enda bedre på torsdag. Vi har ikke to streker under et svar på hvorfor det ble som det ble på lørdag, sier Hjelmeset.

Ny mulighet for Haga

Kalla må finne seg i å være favoritt på torsdag med Bjørgen som den klare utfordreren til gullet. Bak der er det ventet at Jessica Diggins, Krista Pärmäkoski og de tre andre norske jentene vil kjempe om den siste medaljen.

Hagas 15.-plass i OL-debuten var det flere som var skuffet over. Nå er hun glad for en ny mulighet i Pyeongchang – i favorittøvelsen.

– Det blir et tøft løp på torsdag, men jeg er glad for at jeg fikk muligheten. Forhåpentligvis har jeg ristet av meg nervene og er klar for nye muligheter.