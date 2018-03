– Det eneste jeg har er en kontrakt som utløper og ingen nye tilbud, sier kvinnelandslagstrener Roar Hjelmeset til NRK etter verdenscupfinalen i Falun.

Før helga fortalte VG at fire av fem landslagstrenere i langrenn står uten kontrakt etter sesongen. Det gjelder begge kvinnetrenerne, Hjelmeset og Sjur Ole Svarstad, og to av tre herretrenere, Arild Monsen og Eirik Myhr Nossum.

Det betyr at Tor-Arne Hetland er den eneste elitelandslagstreneren som har kontrakt fram til VM i Seefeld neste vinter.

Om de fire kontraktsløse trenerne fortsetter, handler ikke bare om deres eget ønske. Det bekrefter landslagstrener Vidar Løfshus overfor NRK.

Ønske om endring

– Det kan bli utskiftninger, det kan det bli. Nå skal vi ha evalueringer, så får vi se hva det bringer og se om vi er de rette personene på de riktige plassene, sier Løfshus.

– Har dere fått signaler fra utøverne om at det er ønske om endringer?

– Ja, det er alltid ønske om endringer. Vi er endringsdyktige.

– Så det er helt konkret noen som ønsker utskiftninger i trenerapparatet?

– Det sier jeg ikke noe om nå. Nå kjører vi til Lillestrøm og begynner å evaluere i morgen, og så skal vi til NM Alta. Når markedsdagene kommer i slutten av april, har vi kabalen klar. Det er mange som ønsker å være landslagstrener i Norge, så det er bra, sier Løfshus.

SKAL SE BAK KAKENE: Det har vært mye å feire for Vidar Løfshus i OL-sesongen. Likevel har det kommet ønsker fra løpere om endring. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Må ha løpernes støtte

Landslagssjefen påpeker at han er i dialog med alle de kontraktsløse trenerne. Hjelmeset bekrefter at det også gjelder ham.

– Jeg har fått spørsmål, men jentene må også gjøre sine evalueringer og vurderinger. Jeg er ingen person som skal være her hvis de ikke vil at jeg skal være der.

– Har du fått signaler om det?

– Nei, jeg har ikke det. Men jeg har veldig forståelse for at noen synes vi skal tenke litt nytt og at vi har holdt på for lenge, jeg har full forståelse hvis noen mener det. Du må ha støtten i løpergruppa for å kunne fortsette. Så er det sikkert litt andre ting. Jeg merker det går mer mot slutten enn det har gjort før, jeg må være såpass ærlig.

Ønsker å fortsette

– Mangler du motivasjon?

– Motivasjonen er der, men du har mange du har jobbet lenge med. Hvis de ønsker noe nytt, er det i hvert fall ikke noe problem for meg å akseptere det.

– Har du lyst til å fortsette?

– Ja, det er en fantastisk jobb, så når du likevel skal være trener, så er det det beste vi kan gjøre, sier Hjelmeset.

Han begynte som juniorlandslagstrener i 2008, og har dermed vært trener for løpere som Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng i hele deres seniorkarrierer.

Han ble sprinttrener for kvinner i 2011, og overtok som hovedtrener på kvinnelaget da Egil Kristiansen ga seg i 2016.

LANGT SAMARBEID: Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng (t.h.) har hatt Roar Hjelmeset som trener i ti år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– For dårlig

Selv om 2018 har vært et nytt strålende år for norske langrennsløpere av begge kjønn, erkjenner Hjelmeset at ikke alt har gått på skinner.

– Når folk reiser hjem fra mesterskap, skal de være fornøyd. Akkurat dette året her er det nesten like mange som reiser hjem og ikke er fornøyd, og det er for dårlig. Vi må prøve å treffe bedre med formen på flere, sier han.

Hjelmeset utdyper:

– Vi har folk som presterer litt her og litt der, vi er et sterkt lag, så for vår del blir helheten bra likevel, men det er kjedelig for enkeltpersoner at her og der er det ikke så bra som det kunne vært.

Vidar Løfshus sier han ikke har startet jakten på eventuelt nye landslagstrenere. Skulle det bli endringer, skyldes det enten at noen på utgående kontrakt ikke ønsker å fornye – eller at det kommer fram ting i sesongevalueringen fra løperne som tilsier et behov for endring.

Løfshus vil fullføre

– Etter en sånn suksess-sesong er det ingen som har gjort en dårlig jobb, så det handler om nye impulser i så fall. Treningsfilosofien er grei, den norske treningsfilosofien ligger der, og det handler om at utøverne sammen med trenerne må finne gode utviklingsområder, sier Løfshus.

Selv har landslagssjefen ett år igjen av sin kontrakt med Norges skiforbund. Den har han til hensikt å fullføre, selv etter flere år med mye støy i norsk langrenn.

– Jeg har intensjon om å fullføre. Jeg har ett år igjen, men man vet aldri i det gamet her. Idretten er knallhard, sier Løfshus, som sier at han etter VM i Seefeld skal finne seg «en ordentlig jobb».

Men han utelukker heller ikke å fortsette videre.

– Jeg tar ett år av gangen. Det farligste du kan gjøre er å begynne å tenke på at du skal slutte i jobben, da går det fort nedover, konstatere Løfshus.