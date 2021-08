Historiske Henriksen knuste den norske rekorden og tok OL-sølv

Eivind Henriksen satte ny norsk rekord hele fire ganger i OL-finalen i sleggekast onsdag ettermiddag.

To av kastene var over 80 meter. Det lengste hele 81.53. Nesten tre meter lengre enn den gamle norske rekorden, som også tilhørte Henriksen.

– Det er helt fantastisk. Han har kastet to, tre meter lenger på trening enn den norske rekorden, men at han klarer å få det ut i en OL-finale, er utrolig bra, sier sportssjef for friirdrett Erlend Slokvik til NRK.

– Du verden som han kaster, det er ikke til å tro. Fem centimeter forbi den firedobbelte verdensmesteren fra Polen, skrek NRKs kommentator Jann Post.

– Han har en helt utrolig kveld! Det er noe magis over det han gjør i sleggeringen her, legger han til.

– Han har drømt om å kaste 80 meter

Allerede fra første kast viste Eivind Henriksen at han mente alvor da han slo den gamle norske rekorden med 39 cm etter et kast på 79.18 meter.

Det var ikke nok for Henriksen som brøt 80-metersgrensa som første nordmann noensinne da han kastet 80.31. Etter femtekastet var den nye rekorden på 81.58.

– Vi sitter her med gåsehud hele gjengen. Han har drømt om å kaste 80 meter. Vi sitter her med henna i været og er nesten like glade som Henriksen selv. utbrøt NRKs ekspertkommentator Christina Vukicevic Demidov.

– Det er altså så vilt. Han har seks kast i OL, og satt fire norske rekorder. Han tåler presset og svarer, supplerer Post.

– Han er i kjempeform

Sportssjefen for friidrett, Erlend Slokvik, var optimistisk etter Henriksens tredje kast.

– Vanligvis tar du medalje om du kaster over 80 meter, sier han til NRK.

– Han er i kjempeform. Han har vist under hele oppholdet her nede at han er i god form og i godt humør. Han var kanskje en av de mest ukjente medaljehåpene vi har.

Slokviklegger til at han tror at Henriksen håndterte presset godt underveis i finalen.

– Han er en rolig kar. Vi har snakket om at det er mulig, så det er ikke noe sjokk for ham.

Resten av pallen til Polen

Polakkene Wojciech Nowicki og Pawel Fajdek tok henholdsvis gull og bronse i øvelsen.