Mol/Sørum – Vitor Felipe/Renato 2–0 (21-15, 21-16)

Anders Mol og Christian Sørum kunne for tidenes første norske VM-gull i sandvolleyball, etter å ha beseiret brasilianerne Vitor Felipe og Renato i strake sett under flomlyset i Roma søndag.

– Det er helt utrolig. Det har vært drømmen vår så lenge, og det å gjøre det her foran så mange mennesker er fantastisk, sier Christian Sørum etter kampen.

SUVERENE: Mol og Sørum var aldri skikkelig truet i finalen. Foto: Andrew Medichini / AP

– Jeg håper folk ser hvor gøy vi har det på banen. Vi elsker å drive med dette, legger Anders Mol til.

Duoen har fra tidligere av gull i både OL og EM, men har aldri før klart å gå helt til topps i VM.

– Det er vår drøm å ta flere titler, og få flere til å spille denne fantastiske sporten. Det er en fin sport og fin familie. Vi vil at sporten skal vokse og oppnå potensialet det faktisk har, sier Anders Mol.

Vant i strake sett

Brasilianerne åpnet det første settet best, og overrasket nordmennene innledningsvis, men det tok ikke lang tid før Mol og Sørum festet grepet om finalen.

Til slutt vant de det første settet 21–15.

I andre sett åpnet de norske best, men fikk konkurranse av brasilianerne utover i settet. Til slutt var det likevel liten tvil om hvor gullet skulle. Med settsifrene 21–16 sikret Mol og Sørum seieren, og en historisk VM-triumf.

POENG: Anders Mol smasher inn et poeng mot Vitor Felipe. Foto: Andrew Medichini / AP

Brasiliansk motstand

Den norske duoens vei til finalen har vært preget av en rekke brasilianske motstandere. I kvartfinalen beseiret de Alison og Guto med sifrene 23-21, 21–13.

OMFAVNELSE: Det betydde mye å vinne VM-gullet for nordmennene. Foto: Andrew Medichini / AP

Også i semifinalen ventet nok et brasiliansk par i André og George, og også der vant Mol og Sørum i strake sett.

Etter semifinaleseieren var Anders Mol klar på at VM-gullet var tittelen de alltid hadde drømt om.

– Dette er tittelen vi alltid har ønsket oss. I 2009 så vi VM i Stavanger, og det var da drømmen startet. Å stå her i dag er en drøm, og det er gøy å spille foran et publikum igjen, sa Mol da.

Trøblete inngang

Veien til VM-gullet har imidlertid ikke vært en dans på roser for den norske duoen. Siden de tok et overlegent OL-gull i fjor sommer, har det buttet litt imot for duoen.

Christian Sørum har slitt med en skulderskade i 2022, og de måtte blant annet stå over generalprøven til VM i Roma.

Det resulterte i et år med færre kamper og færre turneringer for de norske, som med det også falt på rankingen.

Fra å ha vært ranket som best i verden i en årrekke, gikk duoen inn i VM ranket som nummer ni. Semifinalemotstanderne, André og George gikk inn i VM som verdensenere på rankingen.