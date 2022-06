Noregs superduo med ranking-smell etter OL-gull

– Det er litt herleg å ikkje ha favorittstempelet. No er det kanskje Qatar (som er favorittar), og det er fint at dei også får kjenne på presset, seier Anders Mol til NRK.

Det er under eitt år sidan at Mol og partnaren hans Christian Sørum vart rekna som den beste sandvolleyballduoen i verda. Dei tok EM-gull i 2018, 2019, 2020 og 2021, og dessutan OL-gull i Tokyo sommaren 2021.

Det er ei merittliste dei aller fleste berre kan drøyme om.

Dei var også svært sterke i verdsserien, der dei ofte stod igjen som vinnaren i diverse turneringar.

Ny kvardag for duoen

Men 2022 har vorte annleis for stjerneduoen. For det har vorte færre turneringar og kampar, og Sørum har slite med ein skulderskade som gjorde at dei måtte trekkje seg frå generalprøva før VM i Roma.

Det var den nemnde skuldra som var litt vond, og derfor ville dei heller førebu seg til VM.

OL-STJERNER: Den norske superduoen gjekk til topps i OL i Tokyo. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er Anders som har slite med skadar tidlegare, men han har vore flink til å vere skadd utanfor sesong. Det er litt nytt og frustrerande, seier Sørum.

Han innrømmer også at året har vore annleis med færre turneringar og kampar.

– Vi veit at den beste måten å spele god volleyball på, er å spele mange turneringar. Vi må jobbe tolmodig og trene så godt vi kan. No har vi nokre dagar med førebuingar, der vi blir kjende med varmen og omgivnadene. Det lovar godt, meiner Sørum.

Dei står overfor mange kampar, og då blir spørsmålet kor godt førebudd dei er etter skaden til Sørum.

– Det er akkurat det – det er mange kampar. Turneringane er lange, men dette er betre enn vanleg. No har vi maks éin kamp om dagen, i tillegg til nokre kviledagar. Det hjelper litt med tanke på varmen her nede i Roma. Vi speler også gruppespelet om kvelden, så det er også fint, meiner han.

SKADETRØBBEL: Christian Sørum har slite med ei vond skulder i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Første gong på 13 år

No er dei to profilane rangerte som nummer ni, noko som er uvanleg lågt for dei. Men dei trur det er ein spesiell grunn til det.

– Den rankinga har vore ustabil, med nye turneringar og nytt oppsett. Dei rankingpoenga er «litt off». Vi har på ein måte lyst til å vinne kvar kamp, så det endrar ingenting, seier Mol.

Det er førebels den brasilianske duoen George/Andre som toppar rankinga, med qatarske Cherif/Ahmed berre 200 poeng bak.

For Mol og Sørum er det 1180 poeng opp til førsteplassen.

– Vi er veldig svoltne på VM-tittelen – både for oss sjølv og for Noreg. Vi vil ha den tittelen heim til Noreg. Det var VM i Stavanger i 2009 som fekk oss til å spele volleyball, og vi vil skape den draumen hos andre. Det er viktig å ha han på heimebane. Forhåpentleg kjem det ei turnering på heimebane etter VM for å inspirere andre, seier Mol.

I tillegg til Mol og Sørum, vil også Hendrik Mol og Mathias Berntsen delta i VM. Det er første gong på 13 år at Noreg har med to lag til VM.

Mol og Sørum har aldri teke VM-gull, og det er så å seie det einaste den norske duoen manglar i samlinga si. VM i Roma går frå føre seg 10. til 19. juni.