Debatten om hvorvidt NFF burde boikotte neste års VM har definitivt blusset opp i Norge. Flere eliteserieklubber har gått inn for å legge press på NFF for å droppe det svært kontroversielle mesterskapet, noe som fikk NFF til å kalle inn til et møte mellom toppklubbene, FIFA, Amnesty og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) før helgen.

På møtet var blant annet FIFAs generalsekretær Fatma Samoura. Hun var klar på at det begås menneskerettighetsbrudd i Qatar som ikke er akseptable. Samtidig skal hun ha sagt noe som fikk Tromsøs daglige leder Øyvind Alapnes til å stusse voldsomt.

– Hvis vi skal tildele VM til land som er rent demokratisk og leverer på menneskerettighetene, så er det kun fem land igjen som kan arrangere fotball-VM, skal Samoura ha sagt, ifølge Alapnes.

– Det viser egentlig deres holdninger til mesterskapet, legger han til.

NRK har konfrontert FIFA med uttalelsene, men foreløpig uten svar fra organisasjonen.

– Ikke noen annen måte å tolke det på

TROMSØ-LEDER: Øyvind Alapnes. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Tromsø-lederen mener at uttalelsen illustrerer at FIFA har et helt annet syn på Qatar-debatten enn mange i Norge har.

– Er det naivt av generalsekretæren?

– Det er ikke naivt, for hun har bare et annet syn på det. Hun sier at i VM så må vi godta at noe er feil i disse landene. Det er ikke noen annen måte å tolke det på, mener han.

– Hoderistende å si

Daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand, bekrefter overfor NRK at det er han som stilte spørsmålet til FIFA-representantene. Spørsmålet lød slik:

«Et spørsmål til Andreas i FIFA: Qatar har blitt tildelt dette VM basert på en korrupt prosess. Hvorfor kan dere ikke bare flytte det?»

– Jeg stilte spørsmålet fordi at det er avdekket over enhver tvil at det var en korrupt tildelelse av VM. Det bør være mulig å flytte det, i alle fall hvis FIFA mener de har satt en ny kurs, sier Holmeide Strand til NRK.

– Hva synes du om svaret du fikk?

– Ikke noe mer enn at det er hoderistende å si noe sånt, og det sier kanskje noe om holdningene som råder i FIFA. Men jeg så ingen hensikt i å utfordre det videre i det forumet. Det var et enetalende møte uten at motstemmer var invitert, sier Skeid-sjefen.

Han var ikke nevneverdig imponert over møtet som ble innkalt fredag.

– Jeg føler meg nesten kalt inn på teppet til rektor, der de forklarer hvordan verden fungerer. Det er interessant å se hvordan de mobiliserer så mange ressurser på så kort tid når deltakelsen i VM er truet, sier Holmeide Strand.

Fotballpresidenten bekrefter uttalelsen

Terje Svendsen, president i NFF, var også til stede under møtet. Han bekrefter at FIFAs generalsekretær sa noe «i den duren».

– På møtet uttalte hun at om man setter de strengeste kravene til menneskerettighetene, så er det få land i verden som kan arrangere VM. Derfor er det viktig at det kommer en diskusjon på idrettsting at idretten og fotballen gjør seg opp en mening om hvor går grensen i det etiske kompasset vårt og hvilke kriterier skal gjelde, forklarer Svendsen.

– Disse utfordringene kommer vi til å møte igjen, både utenfor Europa, men også i Europa, der det er fremvekst av totalautoritære stater, fortsetter han.

– Jeg vil ikke si optimist

Alapnes er tydelig på at han er glad for at så mange engasjerer seg i Qatar-tematikken nå, og at flere klubber har fulgt etter Tromsø stilt seg bak kravet om boikott.

– Opplever du NFF som åpne for dialog og innspill når det gjelder Qatar-debatten?

– Jeg opplever ikke noen stor konflikt i norsk fotball. En borgerkrig i norsk fotball er ikke motivasjonen. Men nå virker det ikke som NFF vurderer noe annet enn dialog. De sier at man kan bruke tøffere form for dialog. Vi synes etter så mange år og så få reelle handlingsendringer, så virker det litt naivt at Qatar endrer seg, svarer Tromsø-toppen, og henviser til at NFF hele tiden har sagt at de velger dialog foran boikott.

– Er du optimistisk med tanke på veien videre?

– Jeg vil ikke si optimist, men det virker som det er mange klubber som slenger seg på og det er et viktig fundament at de sier klart ifra hva de mener, avslutter han.

NRK har kontaktet en rekke andre ledere i norske toppklubber for å høre hvordan de reagerte på Samouras uttalelse. Noen sier de slet med internettlinjen, og at de derfor ikke fikk med seg alt som ble sagt. Andre sier at de jobbet med andre ting parallelt, slik at konsentrasjonen ikke alltid var på topp, mens noen sier at de ikke kan huske at Samoura kom med en slikt utsagt i løpet av møtet.