– Nei, jeg har ikke lyst til å ha ham hjemme i huset mitt, sier Klæbo og smiler.

På spørsmål om han ikke vil bli motivert og trigget av å skape noen såkalte «fiendebilder» i hodet sitt den kommende sesongen, svarer 24-åringen slik:

– Jeg vet ikke om det er løsningen for min del. Jeg kan ikke gå rundt og være langsint og skape meg sånne bilder. Jeg konkurrerer ikke for å slå Bolsjunov, og det kommer jeg aldri til å gjøre. Jeg konkurrerer mest mot meg selv, og jeg kommer til å konkurrere mot meg selv til jeg går i grava.

– Noen dager lykkes man og noen dager lykkes man ikke. Men til syvende og sist er det viktigste hva jeg sitter igjen med til slutt og hva slags fyr jeg har lyst til å være. Jeg kommer ikke til å lage sånne fiendebilder, i hvert fall ikke overfor meg selv, men dere kan vær så god skrive det, sier han.

Oppgjørene mellom Klæbo og Bolsjunov har blitt et av de mest spennende i langrennssirkuset. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Helt ekstreme

Søndag formiddag fikk Bolsjunov beviset på at han har vært vinterens desidert beste langrennsløper da han mottok sammenlagtkula i målområdet i S-chanf i Sveits, stedet som var vertskap for årets verdenscupavslutning.

Russeren ble riktignok slått av både Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Jens Burman, Pål Golberg og nettopp Klæbo på 50 kilometer jaktstart i fristil søndag.

Men de aller fleste var skjønt enige om at distansen med en slik løypeprofil, tidvis paddeflat og som ble avsluttet på et lavere punkt enn den startet, var svært lite relevant for det som er aller viktigst neste år: OL i Beijing.

Simen Hegstad Krüger vinner sin første femmil! Du trenger javascript for å se video.

Høyden skistjernene konkurrerte på i Sveits var imidlertid kjemperelevant og et diskusjons- og samtaleemne gjennom hele den siste verdenscuphelgen. Tynnlufta på 1800 meters høyde er omtrent det samme som de vil møte under lekene i Kina om under ett år.

Derfor var det norske laget bekymret etter helgen totalt sett. De kunne ikke gjøre noe med Bolsjunov på den klassiske fellesstarten lørdag.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum innrømmet at det norske laget fikk en leksjon, uttalte at «vi må hjem og trene», før han sa dette:

– Du kan ikke annet enn å bli fryktelig imponert over den skiløperen han er. Han har noen spisskompetanser som er helt ekstreme. Og for oss er det en inspirasjon å se på ham. Det er det bildet vi skal ha på veggen fram til OL. Det er han som skal males på dass.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum mener det er en inspirasjon å se på Bolsjunov. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Han pissa på oss

Russland-trener Markus Cramer foreslår i stedet følgende:

– De bør ikke bare male ansiktet hans på toalettet, men i alle rom i huset.

– Han pissa på oss. Det (å male Bolsjunov på veggen) er kanskje det vi må gjøre for å pisse på ham. I den høyden var det skremmende hvor fort han gikk, sier Simen Hegstad Krüger.

Der Bolsjunov jevnlig har trent i høyden i mange år, har det norske herrelaget hatt stor suksess med trening i lavlandet. I 2019/2020-sesongen ble det bare ett opphold, der de gjennomførte et knallhardt testløp.

Denne sesongen har koronaviruset satt en effektiv stopper for alle muligheter for å reise til Mellom-Europa for høydesamling.

– Løpet lørdag var et skremmeskudd. Det var på et høyere nivået enn det jeg har sett tidligere i år. Og han har ligget mer i høyden enn vi har gjort. Vi må være nok i høyden om vi skal slå ham til OL neste år, sier Hans Christer Holund.

Russland-trener Markus Cramer. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Bare å legge seg i hardtrening

Kommende sesong planlegger langrennslandslaget for fire høydeopphold. Ett på sommeren, to på høsten og en som siste precamp like før OL i Beijing.

Store deler av allroundlandslaget kommer kun til å gjennomføre tre opphold, mens Klæbo som har tilnærmet null høydeerfaring skal på alt.

– Her er det bare å legge seg i hardtrening og komme seg fortest mulig til høyden og bo der, sier han.

– Samling sommer, tidlig høst, senhøst og precamp, er det bra nok for deg?

– Vi må nok i hvert fall ha det. Men om det blir flere får vi ta litt som det kommer etter hvert.

– Tror du at du kommer til å gå særlig mange konkurranser neste år før OL?

– Det er nok usikkert. Det spørs litt hvordan sesongen blir lagt opp. Jeg har ikke sett terminlista. Nå har det vært fullt fokus på VM, og så har jeg prøvd å skru om til denne helga, og så får du spørre om november og desember når jeg har fått det litt på avstand, sier Klæbo.