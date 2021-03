Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Simen Hegstad Krüger vant verdenscupavslutningen foran Hans Christer Holund og svenske Jens Burman. Sammen ristet de av seg Aleksandr Bolsjunov og alle andre to kilometer før mål, da Holund skrudde opp farten i den tøffeste motbakken.

– Det er godt å se at vi kan knekke ham på en sånn avslutning og at vi faktisk kan lykkes med å gå fra ham i motbakkene. Det har vært vanskelig. Men nå klarer vi det. Og han er ikke umenneskelig i høyden heller, det gir håp for OL neste år at vi faktisk kan klare å gå fra ham, sier Krüger til NRK.

STERKEST: Simen Hegstad Krüger. Foto: GIAN EHRENZELLER / AP

Dermed fikk verken Johannes Høsflot Klæbo eller Aleksandr Bolsjunov oppreisning etter den dramatiske VM-femmila for en uke siden.

Klæbo vant imidlertid spurten om fjerdeplassen foran Pål Golberg og Bolsjunov.

Etter å ha blitt slått av fire nordmenn og en svenske, sier russeren til NRK at han ikke hadde god nok glid da det dro seg til i søndagens renn.

Fornøyd Klæbo

– Jeg synes jeg har hevet meg på distanse i år og tar med meg at nå har jeg vært med og preget to femmiler på rad, og det er selvfølgelig gledelig. Det var jeg ikke for et år siden, og det betyr at man i hvert fall har gjort noe riktig, sier Klæbo, som til tross for få konkurranser denne vinteren faktisk ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt.

Simen Hegstad Krüger kan nå se tilbake på en knallsterk sesongavslutning med to sølv og en bronse på tre starter under VM i Oberstdorf. Så satte han altså punktum med karrierens første femmilsseier.

På den måten viste han seg også verdig VM-bronsen på femmil, som han fikk etter at Johannes Høsflot Klæbo ble disket fra gullet – en medalje Krüger selv erkjente å ha et ambivalent forhold til.

– Jeg synes det har vært mye andre- og tredjeplasser denne sesongen her, så det var godt å ta denne på avslutningen, erkjenner Krüger.

Se intervju med Simen Hegstad Krüger:

Simen Hegstad Krüger etter femmila Du trenger javascript for å se video.

«Selskapsresan»

Søndagens femmil var en jaktstart basert på lørdagens klassiske 15-kilometer. Men med snøfall og motvind, var det ingen som ønsket å kline til fra start. Dermed ble det i praksis en fellestart. Og det startet meget rolig.

– Så langt i dag har vi hatt lureløp. Det er rene «selskapsresan», jeg vet ikke om det er nummer sju eller åtte i rekken. Dette er bokstavelig talt søndagstur, konstaterte NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn da flokken hadde vært ute i en time.

Ti minutter senere gikk det fortsatt meget rolig. Men Klæbo og Bolsjunov hadde seget opp i front, som et hint om hva det dreide seg om: Et revansjeoppgjør etter VM-femmila en uke tidligere.

Der ble Klæbo disket fra gull, etter et sammenstøt på oppløpet som førte til at Bolsjunov brakk staven. Bolsjunov måtte ta til takke med sølv, fordi han med én stav var sjanseløs mot Emil Iversen i stakespurten.

Med andre ord var begge gigantene i internasjonalt herrelangrenn på jakt etter oppreisning.

NÅDESTØTET: Denne fartsøkningen fra Hans Christer Holund klarte verken Aleksandr Bolsjunov eller Johannes Høsflot Klæbo å svare på. Du trenger javascript for å se video. NÅDESTØTET: Denne fartsøkningen fra Hans Christer Holund klarte verken Aleksandr Bolsjunov eller Johannes Høsflot Klæbo å svare på.

Russland med norsk taktikk

Så gjorde russerne en manøver Norge flere ganger tidligere har gjort: Aleksej Tsjervotkin ble sendt av gårde som en rakett, og med 18 km igjen hadde han en luke på et halvt minutt. Dermed ble det de norske løperne, ikke russerne, som måtte sørge for å tette luka.

Samme taktikk kjørte Norge både da Simen Hegstad Krüger ble olympisk mester på tremil i 2018 og da Hans Christer Holund vant VM-femmila i 2019.

Rekruttløper Harald Østberg Amundsen fikk jobben med å holde Norge inne i seierskampen. Da han skrudde opp farten for å tette luka, ble det strekk i forfølgergruppa. Han fikk etter hvert også bistand av andre norske.

Dobbelt Lyn

Og i motsetning til rivalene i 2018 og 2019, lyktes Norge med opphentingen i Engadin. Med 4,5 km igjen var Tsjervotkins sololøp over.

I den siste motbakken satte Hans Christer Holund inn et støt som gjorde at han ristet av seg de beste spurterne. Bare svenske Jens Burman og Lyn-kollega Simen Hegstad Krüger klarte å være med.

Til slutt trakk altså Krüger det lengste strået. Dermed ble det to Lyn-karer på toppen av seierspallen i vinterens siste renn.

Se intervju med Johannes Høsflot Klæbo: