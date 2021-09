Her sitter eliteløperen alene i Italia i isolasjon: – Jo lengre tid det går, jo tristere blir det

Martin Løwstrøm Nyenget er ved godt mot. Det har han tydeligvis bestemt seg for. Han har egentlig ikke noe annet valg enn å være positiv.

Landslagsløperen skulle egentlig vært med på en svært viktig høydesamling med landslaget.

Men situasjonen er smått fortvilende.

I over 17 dager og frem til tidligst mandag eller tirsdag denne uken er han fast i Italia etter å ha testet positivt for koronaviruset.

ENSOM: Martin Løwstrøm Nyenget, her på balkongen i leiligheten han disponerer i Livigno i Italia. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Det har vært lange dager. Jeg er ikke i Italia for å sitte innelåst her. Det er på tide å komme seg ut, sier han til NRK, vel vitende om at det kan ta en stund.

Nå bruker han tiden til å se serier og film. Det blir mange videosamtaler med familie og venner. Det hjelper på tilværelsen.

– Du gjør alt du kan for å være positiv, men hvor ensomt er dette egentlig?

– Jeg er en sosial fyr. Det er klart, jo lengre tid det går, jo tristere blir det. Men det går greit, jeg prøver å se lyset i enden av tunnelen.

Isolert i over to uker

Alle de norske elitelagene, damer og herrer, reiste ned til Livigno i Nord-Italia på høydesamling tirsdag 24. august. Den 27. august, på samlingens tredje dag, fikk Nyenget symptomer, ble testet, fikk positivt svar og senere naturligvis isolert.

Da NRK kom på besøk i leiligheten han har disponert i over to uker hadde resten av landslaget for lengst forflyttet seg snaue fire timer østover i Nord-Italia og Lavazè.

Der har de hatt viktige og tøffe økter 1850 meter over havet. Med andre ord en nøkkelsamling for å presse seg selv i det som omtales som OL-høyde. Mandag reiser de hjem.

Igjen i Livigno ble Martin Løwstrøm Nyenget.

– Fikk akutte symptomer

Det var ingen landslagsutøvere som skjønte mye fredag 27. august. Nyenget uteble fra frokosten. Noe Sjur Røthe påpeker ofte skjer med utøvere som har småskavanker på samling.

Men underveis på en treningsøkt i et av de mange fjellpassene de har lagt bak seg fikk de beskjeden: Nyenget hadde testet positivt på korona.

BLE ENGSTELIG: Koronaangsten grep inn hos Sjur Røthe underveis i samlingen med landslaget. Her under en treningsøkt den siste uken i Lavazè i Italia. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Jeg klarte ikke ta det innover meg, sier Røthe.

Tankene kom. Og de kom fort for vossingen.

– Jeg var sammen med ham, og veldig nært ham i forkant der. Jeg kjente ikke på symptomer før de sekundene etter at vi fikk beskjeden om at han hadde testet positivt. Jeg fikk akutte symptomer på mye som har med korona å gjøre, sier han.

«Å, shit. Nå må Pfizer-vaksinen stå på», tenkte Emil Iversen.

– Det var ekkelt å få det så nært innpå seg. Selvfølgelig tror jeg de fleste tenkte at det var flere som kom til å ryke. Vi var nært på ham lenge, så det er godt å se at vaksinen fungerer, sier trønderen.

Johannes Høsflot Klæbo sov ikke godt den natten og forteller til NRK at han morgenen etter tenkte irrasjonelt og at dårlig søvn var et symptom på at han hadde viruset i kroppen ...

VAR NERVØS: Johannes Høsflot Klæbo, her under langrennslandslagets samling i Lavazè i Italia sist uke. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Glad det stoppet med meg

Men det hadde ingen av dem.

Resten av laget ble nemlig testet. Selv om samtlige ble definert som nærkontakter slapp landslaget heldig unna.

Nyenget ble senere stuet inn i en leilighet i treningsparadiset. Langrennssjef Espen Bjervig har nettopp vært og levert matvarer og drikke før NRK kom på besøk.

29-åringen hadde da hatt en uke med feber. Ellers har symptomene vært milde. Han er glad det tilsynelatende har gått bra med luftveiene såpass langt ut i sykdomsforløpet.

– Og glad for at vi oppdaget det tidlig slik at ikke resten av gjengen ble smittet også. Jeg er glad det stoppet med meg, men jeg synes vi skulle klart å unngå meg også, sier Nyenget og smiler.

– Et prakteksempel

Der er Iversen, Røthe og Klæbo samstemte. De regelrett hyller lagkameraten for at han meldte ifra tidlig om symptomene og raskt fikk seg testet.

Nesten like imponert er de over hvordan han har taklet å sitte over to uker isolert.

– Det er brutalt, sier Klæbo om den lange isolasjonstiden.

– Jeg synes oppriktig synd på ham. Samtidig håper jeg han klarer å holde hodet kaldt. Da vi snakket med ham, virket han i godt humør, og frisk og rask. Så håper jeg at han kommer unna det uten å slite med noe i ettertid.

SKRYTER AV LAGKOMPISEN: Emil Iversen, her under landslagets samling i Lavazè sist uke. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Martin står frem som et prakteksempel, og han har tatt det veldig bra. Det er et eksempel til etterfølgelse. Han har vært veldig uheldig, men jeg er imponert over den moralen han har vist. Jeg tror det er mange her som hadde vist en dårlig side av seg selv, sier Iversen og fortsetter:

– Nå har han vært frisk et par dager og må være i et bur i to uker. Jeg klarer ikke å skjønne hvordan det føles, men jeg er imponert.

Langrennssjef Espen Bjervig opplyser til NRK søndag at det ennå ikke er helt sikkert når Løwstrøm Nyenget får mulighet til å gjennomgå ny test for å komme ut av isolasjon.

Men han har fått signaler fra italienske myndigheter om at det kan skje mandag eller tirsdag denne uken.