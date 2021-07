– Jeg må bare ta av meg skoene først, jeg har så gnagsår, sier den ferske verdensrekordholderen i det han kommer til NRKs intervju i pressesonen.

– Men det er veldig gode sko, understreker Karsten Warholm.

Det har gått over en halvtime siden han krysset mållinjen på 46.70 under Bislett Games. Han har tatt seg god tid til å juble, vise glede, snakke med folk. Men det er ikke bare fordi føttene er slitne at han må ta av seg skoene. De skal nemlig sendes rett til Sverige for å kontrolleres.

Og sannsynligvis ser han dem aldri mer igjen, i hvert fall ikke i brukbar stand.

FORNØYD: Karsten Warholm har vært godt fornøyd med skoene som han nå også satte verdensrekord i. Foto: Norges Friidrettsforbund

At skoene konfiskeres, er blitt standard prosedyre for å godkjenne verdensrekorder i friidrett. Akkurat som utøveren må avlegge dopingprøve som sendes til laboratorium, skal også skoene undersøkes.

– Det har vært så mye snakk om sko, så det er flott at de gjør det. Jeg synes det er lurt, sier trener Leif Olav Alnes.

Supersko eller ikke?

På et laboratorium i Stockholm skal de kuttes i to og sjekkes i henhold til gjeldende reglement.

Dette reglementet ble vedtatt som konsekvens av utviklingen av såkalte supersko. Det startet med gateløpssko, men nye piggskomodeller har også kommet. Derfor er det nye regler både for hvor tykke sålene kan være og hva de kan inneholde.

– De har testet og godkjent skoen før, så jeg skjønner ikke hva som skulle kunne si at den ikke er godkjent. Det ville være en ekstrem overraskelse, mener Alnes.

Nike har vært en av pådriverne i denne prosessen, og Warholms rival Rai Benjamin er blant dem som denne sesongen har løpt i sko med ny teknologi i sålen.

– Personlig er jeg ikke noe glad for det. Jeg tenker at noe av det flotte med friidrett er at du kan sammenligne deg med tidligere prestasjoner selv om materialer og utvikling av det, gjør at de skoene som vi har i dag vil være bedre enn for 10 eller 20 år siden, men de har det samme konseptet.

– Nå er jeg en litt gammel mann, men jeg var ikke imot skøyting eller V-stil, men jeg er imot at vi skal ødelegge friidrettens integritet.

– Ikke tenkt til å stoppe her

Etter det NRK erfarer, jobber også Warholms utstyrsleverandør Puma akkurat nå med å utvikle en ny sprintsko.

– Betyr det noe å slå rekorden i disse skoa?

– Puma har fantastiske sko og de han løper i er fantastiske. Vi har et enormt godt samarbeid. Vi lager en sko, og det er ikke noe fiks faks på den. Den er basert på at en sko etter mine begreper bør være en sko, og det regelverket som definerer hva som er en sko, og denne er langt innafor, svarer Alnes.

STOR DAG: Karsten Warholm gikk rolig rundt hele stadion og takket publikum etter løpet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg synes det var kjempeartig at han slo rekorden, og det gjorde han i en veldig bra sko. Men det er i hvert fall en sko, fortsetter hekketreneren.

Allerede neste uke skal Warholm igjen løpe 400 meter hekk i Monaco. Nå skal han nyte rekordløpet litt, før det skal anlyseres og forberedelsene til neste fredag starter. For han tror ikke det var et helt perfekt løp han løp torsdag kveld i Oslo.

– Jeg må tilbake til tegnebrettet og se på løpet, men i dag er jeg bare fornøyd med å se 46,70. Forhåpentligvis er det alltid noe man kan gjøre bedre, så jeg har ikke tenkt til å stoppe her, lover 25-åringen.