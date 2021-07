I sitt første løp på 400 meter hekk for sesongen viste Karsten Warholm at han er tidenes raskeste og sjef i verden på 400 meter hekk.

I fjor var han ni hundredeler fra verdensrekorden. I år tok han den på første forsøk.

Warholm stormet i mål til 46.70, åtte hundre deler raskere enn Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord. Endelig har Warholm klart målet om å være tidenes raskeste på 400 meter hekk.

– Det der er en så sjuk følelse. Jeg var så drit lei av å høre om den verdensrekorden, så i dag bestemte jeg meg for å prøve å slette den. Det er en fantastisk følelse at jeg klarte det, og på hjemmebane og. Det blir ikke bedre, sier en ekstatisk Warholm.

– Jeg klarte det jeg skulle fra start. Ikke tenke på noe tid eller forventninger, men bare stole på at det jeg har gjort på trening er det som skal til for å springe fortest mulig.

I sin eneste virkelige løp tidligere i sesongen hadde Warholm vist fryktinngytende fart. På den utradisjonelle øvelsen 300 meter hekk satte han verdensrekord på 33,26. Han satte selv den gamle rekorden, 33,78, på Bislett i fjor.

Warholm takker de frammøtte etter rekordløpet. Du trenger javascript for å se video. Warholm takker de frammøtte etter rekordløpet.

Treneren ikke overrasket

For trener og kompanjong Leif Ove Alnes var følelsene fortsatt under fatning da verdensrekorden var et faktum. Han sier at forholdene lå til rette for at Warholm skulle fikse ny rekord.

– Det var kjempekjekt. Det lå til rette for at det var muligheter for en rekord, men det er sjeldent at det kommer på bestilling. Så at Karsten klarer å levere dette, er ekstremt imponerende, sier Alnes til NRK.

– Vi visste at han var i bra slag. Vi har satset på få konkurranser i år, og vi var innstilt på å vise oss fra hans beste side på de få han skulle løpe, fortsetter treneren.

Suksesstreneren var ikke overrasket over at eleven nå satte ny verdensrekord.

– Nei, jeg visste at han kunne gjøre det. Men vi bruker å si at godt gjort er vesentlig bedre enn godt sagt.

Helt overlegen

I et felt med EM- og VM-medaljør Yasmani Copelli som tøffeste konkurrent var Karsten Warholm totalt i en egen klasse.

25-åringen føk som vanlig ut fra blokkene og kjørte et knalltøft tempo fra start.

– Han har kommet godt i gang, det flyter godt. Det stemmer bra fra start, kommenterte NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

Mot slutten nærmet brasilianeren Alison dos Santos seg, men Warholm kjempet seg til målstreken og senket egen rekord med 17 hundredeler, og tok endelig rekorden han har nærmet seg de siste årene.

– Han løper fortere enn noen i verden har gjort i en sprintøvelse. Dette er ikke Jamaica, California, Texas eller Florida, det er Norge, kommenterte Jann Post.

– Det skulle ikke være mulig for en nordmann, men han gjør det umulige på Bislett i kveld, fortsatte NRKs kommentator.

– Han starta så kanonbra ut fra den blokka. Jeg er så ekstremt imponert. En ting er at vi har snakka om den verdensrekorden i så mange uker, men en annen ting er å gjøre det. Det er en maktdemonstrasjon, sier NRKs kommentator og tidligere hekkeløper Christina Vuckicevic.

Karsten Warholm var så glad da han så at tiden holdt til verdensrekord. Foto: Annika Byrde / NTB

Benjamin med supertid

Rai Benjamin fyrte av et skremmeskudd i retning Karsten Warholm da han utfordret verdensrekorden på 400 meter hekk i det amerikanske OL-uttaket.

Tiden han klokket inn på er den nest beste i historien, bare fem hundredel unna verdensrekorden til Kevin Young fra OL i Barcelona i 1992.

Tiden 46,83 er fire hundredel raskere enn Karsten Warholm sin gamle personlige bestenotering.