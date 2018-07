Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Tirsdag spiller Sverige og Sveits om en kvartfinalebillett i VM, men allerede nå er kampen tydeligvis i gang. Jansson ble nemlig fanget opp av kameraene mens han gjorde «den albanske ørnen» under dagens Sverige-trening, noe som neppe var tilfeldig.

Dette symbolet har - som kjent - fått mye oppmerksom hittil i mesterskapet, etter at de sveitsiske landslagsspillerne Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri og Stephan Lichtsteiner ble bøtelagt av FIFA på grunn av den kontroversielle håndbevegelsen.

PROVOSERTE: Granit Xhaka og Xherdan Shaqiri feiret med dette symbolet etter scoringer mot Serbia. Da ble det bråk. Foto: Laurent Gillieron / AP

Avviser Sveits-stikk

Stjernetrioen feiret scoringer mot Serbia med den politiske gesten, noe FIFA altså valgte å slå ned på. Det stoppet ikke svenske Jansson fra å kopiere dem.

– Når det gjelder «ørnen», så hadde det ikke noe å gjøre med hverken Sveits eller politikk. Det er bare noe jeg har gjort for mine albanske venner siden jeg var liten, skriver hovedpersonen selv på Instagram.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Ikke særlig smart

Sveitsiske journalister tror likevel at bildet kan fyre opp Sveriges VM-motstandere.

– Det er en vits, det skjønner man, men det er ikke særlig smart. Det er en kontroversiell gest som kan oppfattes feil av mange spillere på Sveits' landslag, sier en anonym sveitsisk fotballjournalist til Aftonbladet.

Også NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg tror tergingen kan slå tilbake.

– Det kan slå ut negativt - at man fyrer opp motstanderen såpass at de presterer bedre, men enkelte spillere kan bli sure, slik at du får dem ut av fatning til kampen, analyserer Skjønsberg, som ikke utelukker at Xhaka og Shaqiri er påvirket av det som har skjedd i det siste.

– Det kan godt være. Shaqiri er en veldig viktig spiller for Sveits. Å pelle ham litt på nesa før kamp, kan fyre ham opp til å ta et dumt kort eller to, sier den tidligere Stabæk-kapteinen.

– Påvirkes spillerne av det som skjer før kamper?

– Det lureste er ofte ikke å lese aviser, men det er ikke alle som klarer det. Så det er nok riktig å si at en del spillere blir påvirket av det som skrives om dem i pressen, avslutter Skjønsberg.

Betent konflikt

Sveits-stjernene Xhaka og Shaqiri har kosovoalbanske røtter, og forholdet mellom Kosovo og Serbia - landet som Sveits spilte mot da spillerne gjorde symbolet - er som kjent betent.

Kosovo var tidligere en provins i Serbia, men erklærte seg uavhengig i 2008. Landets selvstendighet er anerkjent av mer enn 110 land, inkludert Norge, men ikke av Serbia - som fremdeles regner landet som en provins i sør.

Derfor mener mange at håndbevegelsen kan tolkes som en provoserende, politisk gest, og at FIFA kunne ha utestengt spillerne. Forbundet nøyde seg likevel med å bøtelegge dem.