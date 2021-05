– Det er en enorm forskjell (på tap og seier). Poengmessig var dette viktig for oss, og spesielt foran Molde-kampen (kommende mandag), sier Hareide etter en heseblesende forestilling og 3-2-seier over Brann hjemme på Lerkendal torsdag kveld.

– Men det er en vekker for oss. Det er ikke alt som går av seg selv uten at vi gjør ting ordentlig.

Zachariassen-show

Han snakker om hvordan Rosenborg-pasningsspillet og angrepene var langt fra å gå på skinner i løpet av 90 minutter pluss tilleggstid.

ROSENBORG-HELT: Kristoffer Zachariassen (midten) gratuleres av lagkompisene Guillermo Molins og Stefano Vecchia underveis i kampen mot Brann torsdag. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Trønderne imponerte trolig ikke mange av topplagene med prestasjonen og ble til syvende og sist reddet av en ustoppelig, oppofrende og råsterk Kristoffer Zachariassen i sluttminuttene.

27-åringen sørget for ledermålet tidlig i første omgang. Deretter utlignet Brann før de overraskende tok ledelsen før timen var spilt. Det skjedde i en periode Rosenborg slet med å skape de store sjansene.

Men da mulighetene bød seg mot slutten er treneren trolig glad for at det var nettopp Zachariassen som fikk sjansene. For han scoret like gjerne trøndernes andre- og tredje mål. Det siste på overtid.

– Mange stilte spørsmål om han kunne gjøre det samme

Hareide sa som sant var da han møtte pressen etter kampen. At Zachariassen er god i boksen, rolig foran mål, god til å time løpene sine. Han trakk spesielt frem 27-åringens andremål torsdag kveld.

Hareide er imidlertid ikke overrasket over det han har sett fra eleven..

– Han scoret mye i fjor også. Mange stilte spørsmål ved om han kunne gjøre det samme i år også. Det var jeg nesten sikker på da jeg så ham gjennom vinteren. Han er en evighetsmaskin og i stand til å løpe inn i boks sent i kampen.

FULL JUBEL OG STOR FRUSTRASJON: Rosenborg-spillerne jubler over Zachariassens 3-2-mål, mens Brann-keeper Håkon Opdal er rasende. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Ikke lett å leve opp til å være fremragende

Om selve spillet, svarer Hareide at han opplever det som varierende. Han mener det blant annet var bra da de slo Viking hele 5-0 for en uke siden, mens han roste Branns innsats torsdag. Han mener rødtrøyene var offensive og forsøkte å presse dem.

– De kommer foran og alle kamper lever sitt liv. Det er ikke lett å leve opp til å være fremragende hele tiden, men poengene er viktigst.

Zachariassen hadde altså en finger med i spillet i nesten alt Rosenborg foretok seg offensivt torsdag. Hovedpersonen svarer slik på hvordan det var å sette tre i mål bak keeper Opdal:

– Jeg har aldri scoret tre mål i en kamp før. Så det var overraskende, sier han glisende i pressesonen etter kampen.

– Tror ikke jeg skal si noe

TILBAKE PÅ LERKENDAL: Trenerduoen Eirik Horneland (venstre) og Kåre Ingebrigtsen (høyre) ledet Brann for andre gang sammen mot Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen var tydelig preget etterlagets fjerde strake tap. Han fortalte at resultatet er tungt for dem, han mente de gjorde en ålreit kamp, men at det i egen boks på dødballer «var gutter mot menn».

Han fikk spørsmål av TVNorge om hva han kom til å si i garderoben.

– Jeg tror ikke jeg skal si noe i garderoben nå. Jeg tror alle har nok med seg selv, sier Ingebrigtsen, som mener det er uinteressant om hvem som fortjente poengene fra Lerkendal.

Brann ut i hundre

For det var ingenting i innledningen som tydet på at det var topp mot Eliteseriens soleklare bunn.

Brann gikk nemlig ut i hundre i den første omgangen, nektet trønderne både tid og rom, og produserte selv noen gode skudd de første ti minuttene. Hjemmelaget på sin side virket tatt på senga av gjestenes åpning.

Scoret på første mulighet

Men der Brann har slitt og det igjen skurret på den siste tredjedelen, viste Rosenborg hvordan det skal gjøres. På deres første mulighet lå ballen i nettet bak keeper Håkon Opdal.

Kampen var drøye 11 minutter gammel da Erlend Dahl Reitan løftet ballen presist på hodet til Even Hovland. RBK-midtstopperen nikket ballen på tvers av feltet, fant Kristoffer Zachariassen, som videre pirket ballen i mål. Noen flere scoringer ble det ikke før pause.

Skrek på dommeren, så satte Brann inn ledermålet

Da lagene kom ut igjen fra garderoben, var det nok en gang Brann som var best. Og denne gangen fikk de betalt for en sterk åpning. En corner ble slått knallhardt mot første stolpe. Etter litt frem og tilbake endte det med at Ruben Kristiansen satte ballen i mål.

Kort tid etter utligningen, i det 53. spilleminutt, oppstod hendelsen som trolig ville blitt diskutert gjennom torsdag kveld og inn i fredagslunsjen i Trondheim dersom det ikke hadde blitt seier.

Hovland vant duellen inne i feltet etter et hjørnespark og nikket ballen i stolpen. På «stolpe»-returen fikk Zachariassen ballen på mål igjen. Håkon Opdal reddet, men Rosenborg-spillerne mente den var over streken. Dommeren var ikke enig.

– Jeg føler den er inne. Men jeg har sett den i reprise og fra forskjellige vinkler. Jeg skjønner det er vanskelig å se om den er over streken eller ikke. Der og da var jeg sikker. Nå er jeg ikke like sikker, sier Zachariassen.

FORTVILET: Rosenborgs Vebjørn Hoff og Kristoffer Zachariassen mener det skulle vært dømt mål under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Brann på Lerkendal Stadion. Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

Bare minuttet senere kom Branns ledermål. De hadde rett og slett snudd kampen på en uhyre vanskelig bortebane og under hardt resultatpress. Denne gangen var det Robert Taylor som på vakkert vis skrudde ballen ned i André Hansens lengste hjørne.

Zachariassen-dobbel satte punktum

Men fra det 84. minutt skulle det som ble dagens store mann i Rosenborg få kjenne på nettsus igjen.

Midtbanespilleren hamret ballen i mål fra skrått hold etter et godt Rosenborg-angrep.

Ett minutt inn i overtiden fant han og Hovland tilbake til scoringsoppskriften fra førsteomgang. Midtstopperen nikket nok en gang et innlegg rett i føttene på Zachariassen, som bredsidet inn seiersmålet.

Mens Rosenborg ønsker Molde velkommen til Trondheim kommende mandag, venter nok en tøff kamp for Brann. De tar imot Bodø/Glimt hjemme i Bergen. Da hjelper det kanskje med noen trøstende ord fra Åge Hareide.

– Brann var veldig gode innledningsvis i Molde også. De har null poeng, men får poeng nok etter hvert, sier han.