For inne på stadion og på vei ut på den andre og siste runden i klassisk stil ble det dramatisk.

NUMMER 11: Johaug tok sitt ellevte VM-gull under 15 kilometeren med skibytte. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Vi gikk litt inn i hverandre. Vi ble dratt litt ut på grunn av føret og hektet, sa Johaug om fallet etter målgang.

Johaug, i front av ledergruppen med svenskene Frida Karlsson, Ebba Andersson og russiske Tatjana Sorina, tok noen skøytetak rundt en høyresving. På utsiden kom Karlsson.

Svensken krysset over skiene til Johaug og de to kolliderte. Begge gikk i bakken og Karlsson knakk staven.

– Vi begynte å kjekle litt

Jann Post og Torgeir Bjørn konstaterte at skylden lå hos Karlsson, som kom for tett på.

– Vi begynte vel å kjekle litt der, VM-iver eller noe, men det verste var at jeg knakk staven. Jeg måtte skrike litt på lederne, men jeg fikk en ny, sa Karlsson om kollisjonen etter rennet og fortsatte:

– Det er sånt som skjer. Jeg forsøkte å holde svingen, men det ble som en skarp sving, ja, det er bare sånt som skjer.

Men en innbitt Johaug kom seg på bena, jaktet ned Andersson som stakk av gårde da de to falt, parkerte til slutt alt og alle og sikret seg sitt ellevte VM-gull foran Karlsson på sølvplass og Andersson på bronseplass.

GULL: Therese Johaug sikret seg sitt ellevte VM-gull etter seieren på 15 kilometeren med skibytte. Foto: Matthias Schrader / AP

Og da svenskene kom i mål, gikk Johaug rett bort for å prate med dem.

– Jeg var ikke forbanna, det er sånn som skjer i et skirenn, at man kan gå litt inn i hverandre. Det er litt vanskelig føre i dag, jeg blir dratt litt ut. Jeg tror det er begges feil. Jeg følte i hvert fall ikke at det var min skyld, konstaterte Johaug.

Og at det ikke var hennes egen feil, får Johaug støtte fra Karlsson i.

– Det var ingens feil, og Therese hadde vel ikke akkurat lyst til å falle hun heller, konstaterte svensken.

– Jeg var veldig fokusert

Gullet til Johaug kom etter et aldri så lite kunststykke av et skibytte. For i tospann med Andersson kom de begge likt inn i båsen hvor de nye skiene lå. Men ferdig skiftet og ut av båsen fikk Johaug en luke.

– Du kan tjene sekund og tape sekund på skibytte. Jeg var veldig fokusert akkurat der, sa Johaug etter rennet.

Og at fordelen som til slutt skulle avgjøre gullkampen kom på skibyttet, var ingen tilfeldighet.

SKIBYTTE: Therese Johaug tok fire sekunder på Ebba Andersson på skibyttet halvveis i løpet. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg øvde ganske mye på skibytte her om dagen, frem og tilbake, og smøreren min filma. Jeg må takke smøreren min for den peptalken, for han irettesatte meg og, fortalte Johaug.

Gullvinneren tok fire sekunder på Andersson, som til slutt måtte ta til takke med bronsemedaljen.

– Det ble et veldig hendelsesrikt løp. Først ble det en hendelse med Frida og Therese, så klarte jeg å tulle til skibyttet. Remmen på staven falt ut da jeg prøvde å ta på stavene. Det var ikke en helt optimal gjennomføring av løpet, men jeg er glad for at det ble bronsemedalje, sa svensken etter målgang.